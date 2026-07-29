熊本地震│1995神戶大地震以來　日本8次重大地震　熊本3次創紀錄

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生規模7.1級強烈地震，九州、四國及本州西部大部分地區都感受到震動，當局指震度達7級，即當地氣象廳分類為烈度最高的地震。地震造成最少13人死亡，50人受傷，有建築物倒塌或起火，亦有道路橋樑斷裂。當地一間Aeon購物商場在震後發生爆炸，商場2樓倒塌，多人被困。

翻查資料，今次熊本地震是日本自1995年神戶大地震以來，第8次震度達7級的地震。而這8次重大地震當中，有3次於熊本發生，包括2016年熊本地震的前震及主震，當時合計造成278人死亡、約2,800人受傷。以下回顧近30年日本重大地震事件，包括當地觀測史上規模最大的2011年311東日本大地震。



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日本氣象廳現行地震烈度分級於1995年神戶地震後修訂得出並沿用至今。與其他主要量度地震能量強度的地震規模等級不同，日本地震烈度透過測量地震震度，再分為7級，以描述一個地方受地震影響時的搖晃程度和建築物損毀程度。

連同神戶大地震，日本由1995年至今共錄得8次震度達7級的地震。當中規模最大、傷亡最嚴重的是2011年311東日本大地震，規模高達9級創當地觀測史上紀錄，造成逾2萬人死亡或失蹤，逾6,000人受傷。

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生規模7.1級強烈地震，九州、四國及本州西部大部份地區都感受到震動，當局指震度達7級，即當地氣象廳分類為烈度最高的地震。（資料圖片/Reuters）

熊本則是繼2016年創下當地觀測史上同一地區發生兩次7級地震的紀錄後，相隔10年再度發生震度7級的地震。日本氣象廳分析，今次地震與2016年熊本地震相同，均屬陸域斷層水平錯動的「走向滑移型」地震。當地地震海嘯對策官員在記者會指出，熊本10年前曾在短時間內兩度觀測到震度7，提醒未來一周仍須防範最大震度7左右的強烈搖晃。