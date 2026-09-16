五年規劃│全文約6萬字　發展、建設成熱詞　文本分析看清規劃脈絡

【五年規劃／第一個五年規劃／一五規劃／施政報告2026】行政長官李家超今日（2026年9月16日）公布《香港第一個五年規劃》及《施政報告》。首份五年規劃全文約6萬字，設六大範疇為本港未來5年經濟和社會發展訂下方向，文中「發展」、「建設」、「推動」等自然都是高頻詞，至於和這些動詞關聯最強的詞語則包括產業、創科、大灣區、平台等重點政策詞語，本文將利用文件分析方法，以互動圖表呈現各規劃關鍵詞之間如何聯繫。



香港五年規劃高頻詞

本港第一份五年規劃約6萬字，設六大範疇，包括強化四大中心地位、加快北部都會區建設、深化粵港澳大灣區建設、提升民生福祉、治理效能等。文中高頻詞包括「香港」（453次）、「發展」（415次）、「國際」（316次）、「服務」（231次）、「推動」（222次）、「提升」（212次）、「科技」（193次）、「產業」（191次）、「創新」（179次）、「建設」（168次）等。

若集中觀察發展政策類高頻詞，「粵港澳大灣區」、「人工智能」、「北部都會區 」、「河套」、「知識產權」都是較常提及的。另有不少在今次五年規劃重點提到的政策方向如「新質生產力」、「四中心一高地」、「南金融北創科」等。

五年規劃「發展」高頻關聯詞：產業、創新科技、市場

規劃文件高頻詞當中，除了政策名詞，亦有不少動詞如「發展」、「建設」、「推動」等。利用文本共現網絡分析這些動詞的高頻關聯詞，或可更理解發展規劃重點。文中「發展」較常和「產業」、「創新科技」「市場」有較強聯繫。

「建設」則常與「國際」、「中心」（前述兩詞不時一同出現組成名詞如「國際創新科技中心」等）、「合作」、「基礎」、「中心」、「設施」等制度和空間名詞一同出現。「推動」的高頻關聯詞則包括「大灣區」、「市場」、「數據」、「技術」、「標準」、「平台」等。

五年規劃「加強」高頻關聯詞：大灣區、金融、合作

至於「持續」、「加強」、「優化」等詞，則可助理解有哪些現有政策會在未來繼續是重點所在，或推出進一步措施。上述詞語的高頻關聯詞包括「大灣區」、「房屋」、「人工智能」、「效率」、「環境」等。

香港第一個五年規劃。（香港01製圖）