Chocolate Finance閒錢賺回報 年回報3.8%無門檻隨時出金

【Chocolate Finance開戶教學/迎新優惠】面對環球經濟不明朗，股票市場波動，不少人都希望利用閒置資金輕鬆賺取較穩定的回報。來自新加坡的Chocolate Finance登陸香港，作為「閒錢理財平台」，主打簡單靈活，每日計算回報，輕鬆靈活逐日賺錢，首HK$10萬年回報享3.8%（*受計劃條件約束），兼無最低門檻、無需做任務、無鎖定期，可隨時提款，而且受證監會監管，為生活忙碌的港人提供閒錢理財新選擇。



Chocolate Finance 閒錢理財新選擇

Chocolate Finance 源自新加坡，現有用戶超過13萬，管理資產規模超過 100 億港元，香港業務由證監會持牌法團營運， 持有1、4、9號牌照。公司透過與多家資產管理公司合作，致力挑戰傳統現金管理模式的繁瑣限制，為用家打造專屬閒錢理財平台，助客戶「活用閒錢，每日賺錢」，輕鬆利用閒置資金賺取穩定回報。

Chocolate Finance好唔好？特色：活用閒錢 每日賺錢

回報有幾高？「Chocolate Advantage 計劃」為您的首10萬港元提供3.8%年回報，其後20萬港元3.5%年回報 （*受計劃條件約束）

Chocolate Finance 不設資金鎖定期，沒有入場門檻和提取限制，兼具較高回報、及隨時出金兩大優勢，為客戶提供穩定高回報：

- 列明回報：

首10萬港元3.8%年回報、其後20萬港元3.5%年回報，一年回報可享10,603港元（*受計劃條件約束）。若計劃期間未達到列明回報，Chocolate Finance會透過Chocolate Advantage計劃補足回報差別，讓客戶照樣享有列明回報。

- 逐日賺回報：

存入資金翌日起，即可逐日賺取回報，每一日都能清楚看見收益，方便隨時掌握資金表現。

- 無鎖定期＋隨時出金：

客戶可隨時提取資金，無任何限制或罰款，單筆或每日累計不超過5萬港元的提款一般情況下可即時到帳，不似定期產品般設有3個月、6個月或12個月鎖定期。

- 無入場門檻：

不設最低存入金額要求，亦無額外任務或複雜條件，可按個人理財需要隨時起步利用閒錢輕鬆賺錢。

- 專業團隊管理基金投資組合：

透過多元化全球短期債券及固定收益基金組合，並由投資團隊根據存續期、到期收益率、信貸質素及貨幣配置等因素持續優化以達致列明回報，合作資產管理公司包括Amundi、Invesco及Aberdeen等國際與區域性知名機構，Chocolate Finance的投資組合現有基金均獲證監會認可，包括：

• Amundi Funds US Short Term Bond Fund（東方匯理系列基金美元短期債券基金）

• Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund（景順美元極短期債券基金）

• Aberdeen Short Dated Enhanced Income Fund（安本基金 – 增益短期債券基金）。

立即經連結登記開戶 享HK$100迎新優惠 輕鬆利用閒置資金賺取穩定回報

Chocolate Finance 現推出限時迎新優惠，新客戶成功開戶並存入資金（並無要求最低存入限額），即可獲HK$100 迎新優惠！立即透過連結登記開戶！

（優惠受有關條款及細則約束，Chocolate Finance 保留優惠的最終決定權。）

Chocolate Finance簡易開戶教學 幾分鐘即可完成！

1. 下載Chocolate Finance手機應用程式；

2. 註冊並完成身份認證（可透過「智方便」完成）；

註冊並完成身份認證（可透過「智方便」完成）。

3. 完成認證後，透過「轉數快」（FPS）（透過識別碼或二維碼）或銀行轉帳存入資金，即可開始使用。

完成認證後，透過「轉數快」（FPS）（透過識別碼或二維碼）或銀行轉帳存入資金，即可開始使用。

Chocolate Finance 安全可靠：多重監管＋獨立託管

Chocolate Finance 平台高度重視資金安全，採取多重措施保障帳戶，包括受香港及新加坡雙重監管框架規範，在香港由Chocolate Finance HK Ltd營運，持有香港證券及期貨事務監察委員會（證監會 SFC）發出牌照（中央編號：BSF252），受到正式監管。而所有Chocolate Finance客戶資產均存放於獨立信託帳戶，由大型國際銀行與託管機構獨立託管，與公司營運資金完全隔離，並且利用先進金融科技加強系統監控及風險管理，設有雙重認證、即時交易監察系統等保障帳戶及交易安全。

*Chocolate Finance為每位客戶開設獨立的委託帳戶，上述回報由「Chocolate Advantage 計劃」("計劃")支持。客戶資金將全部用作基金投資用途，基金組合回報表現可能高於或低於上述回報 。當回報表現高於上述回報時，Chocolate Finance將收取管理費。如Chocolate Finance暫停或終止"計劃"，回報將按投資組合實際表現而定，首$30萬港元投資的回報有可能低於上述回報。如Chocolate Finance變更、暫停或終止計劃，將會提前通知客戶。



Chocolate Finance 是 Chocolate Finance HK Limited（中央編號: BSF252）的品牌名稱，該公司受香港證券及期貨事務監察委員會監管。持有第 1、4 及 9 類受規管活動的牌照。



上述回報目前由推廣活動 「Chocolate Advantage 計劃」支持，僅於計劃期間內有效，且不構成任何回報或本金之保證。Chocolate Finance為每位客戶開設獨立的委託帳戶，上述回報為展示用途而經四捨五入處理，實際回報可能因每月天數不同而有所差異。客戶資金將全部用作基金投資用途，基金組合回報表現可能高於或低於上述回報。當回報表現高於上述回報時，Chocolate Finance將收取以委託帳戶資產淨值計算的管理費，每年上限為2%，並無認購及贖回手續費。



在「Instant Withdrawal 計劃」下，每日HK$50,000 以內的提款一般可以即時到帳，僅於計劃期間內有效。超過每日HK$50,000的提款一般會在3個工作天內到帳。若您最近才新增資金、於短時間內有多次交易、或本公司正進行投資組合再平衡，提款或需最長 7 個工作天才能到賬。



「Chocolate Advantage 計劃」及「Instant Withdrawal 計劃」 的計劃期由即日起至 2027 年 6 月 30 日；或至 Chocolate 管理帳戶的管理資產總額達到 HK$10 億 – 以較早者為準。Chocolate 保留隨時暫停或終止「Chocolate Advantage 計劃」及「Instant Withdrawal 計劃」的權利，包括但不限於因市場出現異常波動、使用情況過度、提取金額過高、外匯限制或其他不可抗力事件所致。如Chocolate Finance變更、暫停或終止計劃，將會提前通知客戶。



當Chocolate Finance暫停或終止「Chocolate Advantage 計劃」時, 回報將以所投資的基金的實際表現計算, 首$10萬港元投資的回報有可能低於3.8%，其後金額資金的回報有機會低於3.5%年回報。當Chocolate Finance暫停或終止「Instant Withdrawal 計劃」時，提款一般會在3個工作天內到帳。



過往表現並不代表未來表現。本資料不構成任何投資建議，亦非買賣任何證券或投資產品的要約、推薦或招攬。所有投資均涉及風險，包括可能損失全部投資金額的風險。此類活動未必適合所有人士。本廣告未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。詳情請參閱官網 chocolatefinance.com/hk。