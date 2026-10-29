2026美元定期存款及收益產品比較　有收益產品淨收益率高逾4.5%

【2026定期存款 / 2026年10月美元高息定存 / 定期存款計算機 / 美元定期存款利率 / 優惠利率 / 2026年10月最新定存利率】各大銀行不時推出高息美元定存優惠，包括會按不同存款期、存款金額、客戶組別、是否以新資金開立等情況提供額外利息，到底怎樣選擇才最切合自己的理財需要呢？

「01研數所」特別製作「美元定期存款利率比較工具2026」，幫你比較2026年10月不同存款金額在不同銀行可享的定存利率，更可估算3個月、6個月、12個月定存可獲利息，方便你一鍵找出最適合自己的定存方案！（定存利率數據最新更新至2026年10月29日）



環球股市波動，投資者避險情緒升溫，加上美聯儲重啟加息，不少人開始將目光轉向穩定保值的定期存款。不過，一般銀行定期存款回報相對有限，而高息定存則通常設有本金上限、新資金開立等要求。除了定期存款外，到底市場上還有什麼產品同時能平衡風險和收益，亦能輕鬆利用閒置資金創造更豐厚回報？

Endowus智安投「固息寶」淨收益率高達4.59% p.a.

管理超過1,000億港元的財富管理平台Endowus智安投推出「固息寶」，透過與本港領先銀行合作，讓個人客戶也可享有企業客戶專屬的優化利率，並在當中篩選最高收益率，讓投資者無需花時間逐家比較，也可享高達4.59% p.a.淨收益率，特別適合尋求穩定回報的保值型投資者。註：*固息寶並非投資產品、集體投資計劃或定期存款產品。不受存款保障計劃保障。按此了解更多

港元/美元貨幣選項 新增9個月/12個月靈活期限選擇

Endowus固息寶不設本金上限，並提供港元及美元兩種貨幣選項，客戶可選擇存入港元或美元，並在平台上輕鬆兌換貨幣，兼享有平台與合作銀行提供的批發價優惠匯率，無需手續費或佣金。固息寶提供1個月、2個月、3個月、6個月、9個月或12個月多種靈活期限選擇，到期後可輕鬆轉化資金用於Endowus平台上其他投資服務，讓客戶可根據個人理財節奏，在考慮投資選擇的同時，也可利用閒置現金賺取優厚固定收益。按此了解更多

註：*固息寶並非投資產品、集體投資計劃或定期存款產品。不受存款保障計劃保障。

美元定期存款比較計算器2026年10月

註：所有利率僅供參考，詳情請參閱銀行網頁。為方便比較，此工具所列出的年利率資料並不包括需要符合額外要求才可享有之年利率。年利率數據更新至2026年10月29日。

最新2026年10月新資金/現有資金美元定存利率比較表（以1.5萬美元定存為例）