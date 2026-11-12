家庭入息2026│全港27萬戶月入$10萬+　公屋私樓入息中位數差$2萬

【家庭住戶入息中位數最新／家庭收入 / 家庭入息中位數2026 / 2026年6-8月最新數據】政府統計處最新公布，2026年6至8月本港家庭每月入息中位數為31,200元，按年上升4%。全港住戶當中有27.01萬住戶每月入息10萬元或以上，佔比達9.6%。按家庭住屋類型比較，居於公屋、居屋、私樓的家庭入息中位數分別是多少？以下即看自己家庭收入在全港家庭中排第幾！



2026年最新住戶每月入息中位數為31,200元（6-8月）

2026年第6至8月（移動3個月期間）本港家庭住戶每月入息中位數為31,200元，若家庭月入高於這個數值，則收入已高於全港一半家庭。當中有從事經濟活動的住戶（即家庭住戶內除外籍家庭傭工外，至少有一名成員從事經濟活動），每月入息中位數為41,000元。

2026年本港住戶最新每月入息中位數（6-8月） 房屋類型 從事經濟活動家庭住戶 整體住戶 公營租住房屋 $28,400 $21,700 資助自置居所房屋 $40,000 $29,200 私人永久性房屋 $54,800 $43,000 所有房屋類型 $41,000 $31,200

若按住戶居所種類劃分，2026年6月至8月整體住戶當中，公營租住房屋住戶每月入息中位數21,700元，資助自置居所房屋住戶每月入息中位數為29,200元，私人永久性房屋住戶每月入息中位數為43,000元。當中私樓住戶每月入息中位數比公屋住戶多21,300元，兩者相差近倍。

從事經濟活動家庭住戶方面，公營租住房屋住戶每月入息中位數為28,400元，資助自置居所房屋住戶每月入息中位數為40,000元，私人永久性房屋住戶每月入息中位數為54,800元。

2026年香港不同收入水平家庭住戶數目：

本港家庭入息分布方面，2026年6月至8月，本港280.47萬家庭住戶中，每月入息10萬元或以上的有27.01萬戶，佔9.6%；每月入息5萬至少於10萬元的有59.97萬戶，佔21.4%；每月入息3萬至少於5萬元的有59.70萬戶，佔21.3%；每月入息少於3萬元的有133.78萬戶，佔47.7%。

整體住戶當中，有209.55萬戶有從事經濟活動家庭住戶，其中每月入息10萬元或以上的有26.47萬戶，佔12.6%；5萬至少於10萬元的有58.07萬戶，佔27.7%；3萬至少於5萬元的有56.70萬戶，佔27.1%；少於3萬元的有68.31萬戶，佔32.6%。（此部份住戶數目基於當局公布數據，再作簡單計算及四捨五入處理。）

2026年超過或少於一定收入水平的家庭住戶數目：

註：文中數據統計範圍涵蓋外籍家庭傭工，部份數字經四捨五入處理。