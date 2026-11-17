【港人月薪2026／薪酬待遇2026／統計處／最新數據／人工中位數2026 / 2026年11月最新公布】統計處今日（11月17日）公布最新2026年第3季就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，2026年7月至9月港人就業收入中位數為23,000元，按年上升700元。至於不同行業、不同職級最新工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！



統計處2026年11月17日公布最新薪酬數據，2026年7月至9月（註：移動3個月期間），本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為23,000元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,100元，兩者相差4,900元。

2026年本港最新人工中位數：按行業比較

2026年7至9月，月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（27,400元）、「其他行業」（27,000元）。

2026年7至9月，月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（27,400元）、「其他行業」（27,000元）。（資料圖片）

2026年本港最新人工中位數：不同行業比較

2026年最新各行業每月就業收入中位數比較（2026年7-9月） 行業 每月就業收入中位數 製造 $19,900 建造 $23,400 進出口貿易及批發 $25,000 零售 $16,000 住宿及膳食服務 $17,700 運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊 $23,000 金融及保險 $40,000 地產及專業及商用服務 $21,000 公共行政、社會及個人服務 $27,400 各行業合計 $27,000

2026年本港最新人工中位數：按職級比較

不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，達到50,000元。其次是專業人員，月入中位數為47,600元。

2026年最新各職級每月就業收入中位數比較（2026年7-9月） 職級 每月就業收入中位數 經理 $50,000 專業人員 $47,600 輔助專業人員 $27,100 文書支援人員 $20,000 服務及銷售人員 $17,000 工藝及有關技工 $21,500 機台及機器操作員及裝配員 $20,000 非技術工人 $14,500 其他職業 $12,000 各職級合計 $23,000

2026年本港最新人工中位數：按年齡比較

至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達29,000元最高，按年上升700元或2.9%。