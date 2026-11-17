人工中位數2026│月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行業職級人工
【港人月薪2026／薪酬待遇2026／統計處／最新數據／人工中位數2026 / 2026年11月最新公布】統計處今日（11月17日）公布最新2026年第3季就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，2026年7月至9月港人就業收入中位數為23,000元，按年上升700元。至於不同行業、不同職級最新工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！
統計處2026年11月17日公布最新薪酬數據，2026年7月至9月（註：移動3個月期間），本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為23,000元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,100元，兩者相差4,900元。
2026年本港最新人工中位數：按行業比較
2026年7至9月，月入中位數最高的行業類別前3名分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（27,400元）、「其他行業」（27,000元）。
2026年本港最新人工中位數：不同行業比較
行業
每月就業收入中位數
製造
$19,900
建造
$23,400
進出口貿易及批發
$25,000
零售
$16,000
住宿及膳食服務
$17,700
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊
$23,000
金融及保險
$40,000
地產及專業及商用服務
$21,000
公共行政、社會及個人服務
$27,400
各行業合計
$27,000
2026年本港最新人工中位數：按職級比較
不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，達到50,000元。其次是專業人員，月入中位數為47,600元。
職級
每月就業收入中位數
經理
$50,000
專業人員
$47,600
輔助專業人員
$27,100
文書支援人員
$20,000
服務及銷售人員
$17,000
工藝及有關技工
$21,500
機台及機器操作員及裝配員
$20,000
非技術工人
$14,500
其他職業
$12,000
各職級合計
$23,000
2026年本港最新人工中位數：按年齡比較
至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達29,000元最高，按年上升700元或2.9%。