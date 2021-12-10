姜濤獲選亞洲最具影響力人物　收入原來咁高？隨時高過九成打工仔

【姜濤／收入／亞洲最具影響力人物】人氣男子組合MIRROR成員姜濤在港紅透半邊天，密密「接Job」，廣告、代言浪接浪。年僅22歲的他，獲英文雜誌《Tatler》選入300位亞洲最具影響力人士，更是今年當選者之中年紀最輕的一位，其收入更隨時比全港九成打工仔更高！



點撃圖輯睇姜濤上半年至少接拍40廣告：

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姜濤於2018年底出道，早前有報道指出，連同《全民造星》100萬獎金，姜濤出道不足半年收入已多達200萬元，吸金力驚人。他日前更透露賺到第一桶金最想買樓，現時已開始睇樓，希望將來一層自住、一層收租。

究竟200萬元是什麼概念？若以半年計算，相等於每月收入33.3萬元，而根據政府統計處《統計年刊》，月入33.3萬元已比全港超過九成打工仔多，亦是同齡人士收入頂端位置，非常厲害。

即睇盛傳的姜濤收入高成點▼▼▼

以上數據只計算當時報道所指姜濤2018年底至2019年頭幾個月收入。由於姜濤近年人氣急升身價亦應有所提升，加上廣告、品牌代言、活動數量皆較兩年前報道多，相信他的收入亦會有所增加。

不過姜濤實際以入亦是未知之數，上述數據只供參考，因為MIRROR經理人「花姐」黃慧君曾否認傳聞，又說外界視MIRROR為「金蛋」十分賺錢，現階段仍是「錯覺」，保守估計要5、6年才可回本，因公司投資數字達7位數，包括化妝、梳頭、學做戲、學樂器、學唱歌等。