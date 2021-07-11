聲夢傳奇｜盤點準決賽6強網上人氣　呢3位係網民心目中三甲？

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-07-11 13:30

TVB無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》將於下周六（7月17日）進行準決賽，姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）等大熱人選均打入6強，屆時會再淘汰一名參賽者，只有5人能參與7月19日的總決賽。 《聲夢傳奇》現時正進行「觀眾熱選大獎」網上投票，究竟網民最關注邊位參賽者？以下將一一盤點6強的Google Trends搜尋熱度、Instagram追蹤人數及YouTube影片觀看次數！

先看《聲夢傳奇》準決賽6強參賽者資料，最細只有14歲▼▼▼

第1回合：Google Trends

在過去約一個月，主要是姚焯菲和炎明熹的搜尋熱度較高，但近日兩人的搜尋熱度被鍾柔美（Yumi）超越！有「翻版鍾嘉欣」之稱的鍾柔美日前憑跳唱郭富城的《狂野之城》大獲好評、人氣飆升，YouTube影片短短3日破75萬點擊率。

第2回合：IG

《聲夢傳奇》今年1月3日進行第一次召集，首次播出各參賽者演唱片段，當時各人的Instagram只有數千人追蹤，隨著播出多場比賽，最後6強IG追蹤人數已破萬！其中，姚焯菲的追蹤人數於6月中急升，不少網民被她翻唱林姍姍《戀愛預告》的表演吸引，更封她為「國民初戀」。

第3回合：YouTube

在YouTube方面，姚焯菲翻唱的《戀愛預告》最受歡迎，觀看次數多達327萬，比炎明熹翻唱《沒有你還是愛你》影片多近140萬次。