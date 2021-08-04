疫情下網購詐騙案激增創10年新高　詐騙破案率跌至10年新低

新冠疫情爆發下，網上購物更為普及，卻衍生更多欺詐個案。香港警方2020年接獲詐騙案舉報數字達15,553宗，為10年來最高，較2010年多1.75倍，而詐騙案佔整體罪案數字比例，在10年間由7%累增兩倍至25%。



2020年，網購騙案多達6678宗（當中約五分之二、即40%涉及網購口罩），而網購騙案於2016至2020年期間銳增413%。其次是電話騙案及網上情緣騙案，分別有1193宗及905宗。

部份網購騙案受害人，亦會向消委會投訴，2016至2020年間，相關投訴累增325%至13,642宗，佔消委會2020年投訴個案總數44%，惟由於騙徒往往在社交媒體開立多個沒有聯絡資料的虛假帳戶，消委會難以調查相關個案。

雖然網購騙案數量最多，但以金錢損失計算，網購騙案平均每宗損失1.9萬元，遠低於投資騙案（397萬港元）和電郵騙案（228萬港元），主要因為網購騙案一般涉及價值較低商品，例如衣服、演唱會門票及食品，故每宗案件金錢損失普遍低於其他欺詐罪行。

破案率方面，詐騙案破案率於2020年進一步下跌至11%，遠低於38%的整體罪案破案率，警方解釋，不少騙徒身處外地犯案，因此需要與相關機構聯手，採取跨境執法行動，大大降低其破案率。