食安中心揭珍珠奶茶走甜原來仲有咁多糖！即睇各茶飲走甜真實糖份

天氣炎熱，冰涼的台式手搖飲品、珍珠奶茶成為消暑聖物。現時大部份飲品店均會讓消費者選擇飲品甜度和冰塊量，不少人均愛揀較健康的「無糖」。不過食物安全中心一項調查發現，即使走糖後這些飲品仍含有不少糖份！



先睇香港人飲幾多手搖飲品▼▼▼

根據公開財務資料，連鎖茶飲店天仁茗茶平均每日銷量持續上升，由2017年每日賣出1.32萬杯飲品，倍增至19年的2.66萬杯；20年銷量則受疫情影響下跌至每日賣2.41萬杯。

儘管數據是一間連鎖店的按年銷售量，但數字反映台式手搖飲品在港日趨普及。不過，食物安全中心曾進行調查，於全港食肆和飲品店搜集共127個飲品樣本，然後比較同一款飲品100%糖和「無糖」（0%糖）的含糖量，發現不少「無糖」飲品含糖量依然偏高，意味飲品本身已含有不少糖份。

現時世界衛生組織標準為每日攝入2000千卡能量的人，每日應攝取少於50克糖。以百香果紅茶為例，平均每杯含糖量高達37克，已佔每日建議攝入限量的74%。

食安中心同時比較同一款飲品「原味」（100%糖）和「無糖」的含糖量，當中發現無糖版百香果紅茶含糖量僅比原味版減少了1.2克糖。至於「原味」與「無糖」版差異最大的是茉莉綠茶，原版每杯含6.3克糖，但「無糖」大減99%至僅有0.05克糖。

值得一提的是，熱門飲品珍珠奶茶，單是珍珠每份已含有6克糖，佔每杯飲品的含糖量逾四分之一。所以，若想飲手搖飲品，但又擔心攝入過高的糖分，就要盡量減少額外的配料或者選擇「無糖」的茉莉綠茶啦。