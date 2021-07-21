河南鄭州水災｜超千年一遇暴雨有幾勁？雨量竟多過香港黑雨咁多倍

【鄭州河南暴雨／鄭州水浸水災／洪水／地鐵／黑色暴雨警告信號】中國河南鄭州近日迎來罕見特大暴雨，一小時降雨量一度達到201.9毫米，而單日降雨量高達552.5毫米，累計3天有617.1毫米，已相當於鄭州平均全年降雨量（640.8毫米）。鄭州氣象局更形容，今次鄭州特大暴雨從氣候學角度、每小時降雨、日降雨概率等方面，都是「超千年一遇」。



究竟「超千年一遇」的特大暴雨是什麼概念？影響又有多大？以下圖表分析一二▼▼▼

根據鄭州氣象局，1小時201.9毫米雨量以及單日降雨量552.5毫米，已打破1951年鄭州建站以來60年的最高紀錄。

以今年6月28日香港發出黑色暴雨警告信號當日計算，每小時201.9毫米雨量，是黑色暴雨警告信號基本降雨量（每小時雨量超過70毫米）的近三倍；若以單日雨量計算，552.5毫米更是6月28日單日雨量166.5毫米的逾三倍。

按本港黑色暴雨警告信號標準，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

至少12死5傷 習近平：將保障人民生命財產安全放第一位

目前鄭州暴雨已造成至少12人死亡、5人受傷送院。鄭州市鐵路、公路及民航交通全都受到嚴重影響，地鐵全線車站暫停服務，大量旅客滯留。國家防汛抗旱總指揮部將防汛應急響應提升至二級，而河南省和鄭州市防汛抗旱指揮部把防汛應急提升至一級。

國家主席習近平指示，要將保障人民群眾生命財產安全放在第一位，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

即看鄭州暴雨有多嚴峻▼▼▼