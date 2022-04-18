張家朗升上世界第一｜張家朗人工隨時有咁高　比一般港人多咁多倍

【張家朗／劍擊／世一／193劍神／香港奧運金牌／東京奧運2020】香港隊「劍神」張家朗去年於東京奧運男子個人花劍賽取得金牌，至今終升上男子花劍世界排名第一。究竟張家朗獎金會有多少呢？平均月薪又有多少？原來比香港人每月收入中位數還要高出一倍！



即睇「劍神」張家朗去年東京奧運奪金一刻▼▼▼

奧運金牌得來不易，立即與教練Greg深情相擁。（高詩琦攝）

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港隊劍擊代表張家朗升上男子花劍世界排名第一。他以世界排名第二身份出戰男子花劍世界盃貝爾格萊德站，雖然八強止步，但因為原「一哥」、意大利劍手科干尼首圈出局，令張家朗世界排名積分升上「世一」。

其實張家朗去年於東京奧運取得1面金牌，已可獲「精英運動員計劃」500萬元獎金；另外由於張家朗畢業於林大輝中學，他亦可獲得林大輝中學畢業生獎勵計劃250萬元獎金。單計這兩項獎金，張家朗已穩袋750萬元。

除了獎金，張家朗於奧運等世界賽奪牌，料屬「精英訓練資助計劃」下的「精英甲+」類別，未計額外資助，全職標準每月資助可達41,030元，比香港人每月收入工資中位數高出一倍有多。

究竟香港精英運動員收入如何？對比其他職業薪金又算高或低？以下圖表一一話你知▼▼▼

以上資料只供參考，實際資助額仍要視乎多種因素，或有改變。