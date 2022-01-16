張家朗世盃奪金｜劍神原來高到咁！即睇港男平均身高你算高定矮？

【張家朗／身高／劍擊／世界盃／香港奧運金牌／東京奧運2020／港人平均身高】身高達193厘米的港隊劍擊代表張家朗，繼於去年在東京奧運奪得個人金牌後，再在男子花劍世界盃巴黎站奪得金牌，成為首位在世界盃賽奪冠的香港代表，再創香港歷史。

張家朗被網民稱為「193劍神」，實際上193厘米身高究竟是什麼概念？比香港男性平均高度高多少？與其他國家對比下又高多少？



張家朗在男子花劍世界盃巴黎站奪得金牌，成為首位在世界盃賽奪冠的香港代表，再創香港歷史。（FIE Facebook）

張家朗（左）強勢出戰2022首個國際賽。（FIE Facebook）

即睇張家朗身高比香港和其他國家及地區男性平均身高高多少▼▼▼

根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2021年全球男女平均身高數據，香港男性平均身高171.7厘米，於調查的83個國家或地區中排第47名；女性平均身高則為158.7厘米，於119個國家或地區中排第69名。

與港男平均身高對比，193厘米高的張家朗名副其實是「高人」，在香港名人藝員中，可與之「匹敵」的數到ERROR 「193」郭嘉駿，同樣是193厘米高。至於大熱男團MIRROR成員姜濤及Anson Lo 盧瀚霆等，雖然本身高度已高過港男平均身高，但與張家朗相比，仍有一段距離。

張家朗與男團MIRROR及ERROR成員身高對比（HK01製圖）

重溫「劍神」張家朗在東京奧運奪金一刻▼▼▼

奧運金牌得來不易，立即與教練Greg深情相擁。（高詩琦攝）

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談到港人高度，大家又是否知道郭富城、鄧紫棋等藝人身高是多少？不妨先睇相對比藝人身高，再玩個小遊戲估下啦！

郭富城▼▼▼

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李佳芯▼▼▼

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陳奕迅▼▼▼

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戴祖儀▼▼▼

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周柏豪▼▼▼

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G.E.M.鄧紫棋▼▼▼

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鄺潔楹▼▼▼

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陳柏宇▼▼▼

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簡淑兒▼▼▼

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答啱0至3條，今日開始可以留意多啲本地明星啊！



答啱4至6條，好勁！睇嚟你都好留意香港明星～



答啱7至9條，果然對明星瞭如指掌，神人！

