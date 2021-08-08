李慧詩奧運奪銅牌｜與張家朗何詩蓓同創歷史！獎金待遇究竟差幾遠

【東京奧運2020／獎金／李慧詩／張家朗／何詩蓓／劉慕裳】「牛下女車神」李慧詩於東京奧運場地單車女子爭先賽成功取得銅牌，是李慧詩於奧運賽場上取得的第二面銅牌。



先看李慧詩過往大賽牌數字▼▼▼

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連同劍擊隊張家朗奪金、女飛魚何詩蓓、空手道個人形劉慕裳、乒乓女團等，港隊共奪1金2銀3銅。雖然各人和團隊同創歷史，但究竟李慧詩的爭先賽銅牌及凱琳賽（競輪賽）第8名，與何詩蓓的銀牌、張家朗金牌獎金待遇相差多遠呢？以下圖表話你知。



張家朗取得奧運金牌，單計「恒基精英運動員計劃」獎金，已可獲得500萬元。而何詩蓓取得的是銀牌，雖然根據「恒基精英運動員計劃」獎金只有金牌的一半，即250萬元，但由於何詩蓓已取得兩面銀牌，假如獎金以每面獎牌計算，估計獎金已追平張家朗。

至於李慧詩，銅牌可獲125萬元，加上第8名的31.25萬元，估計可獲逾150萬元。劉慕裳獲銅牌亦可獲125萬元獎金。

乒乓女團方面，由於「恒基精英運動員計劃」的個人和隊制獎勵金額不同，今次乒乓女團可獲250萬元，金額相當於何詩蓓取得一面銀牌的獎勵。

重溫何詩蓓及張家朗奧運奪牌歷史一刻▼▼▼

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重溫乒乓女團奪銅牌歷史一刻▼▼▼

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另外計劃亦會向在奧運躋身第5至8名的運動員頒發獎金，例如獲第4名的羽毛球混雙鄧俊文、謝影雪組合將獲125萬元；排名第7的女子重劍團體代表隊，成員包括江旻憓、佘繕妡、連翊希和朱嘉望，亦可獲62.5萬元。

不過以精英運動員資助金額計算，張家朗與何詩蓓同樣達到取得奧運會獎牌的「精英甲+」運動員類別，如果以全職計算，標準資助額每月41,030元，額外亦有48,240元，每月資助額相比港人每月入息中位數多出一倍。

綜合以上，單計「恒基精英運動員計劃」，取得奧運會金牌及銀牌的差別主要在於獎金金額，即張家朗至少多袋何詩蓓250萬元。

以上資料只供參考，實際資助額仍要視乎多種因素，或有改變。