東京奧運｜銀牌何詩蓓高過港女平均身高！　同其他國家比又係點？

【何詩蓓／身高／游泳／自由泳／香港奧運銀牌／東京奧運2020／港人平均身高】香港「混血女飛魚」何詩蓓於東京奧運200米自由泳奪得銀牌，更為香港首面奧運游泳獎牌。這位年僅23歲飛魚身高高達178厘米，到底她高過香港女性平均身高幾多？與其他國家或地區相比又高多少？
即睇何詩蓓身高比香港和其他國家或地區女性平均身高高多少▼▼▼
根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2021年男女平均身高數據，香港女性平均身高158.7厘米，於調查的119個國家或地區中排第69名；男性平均身高則為171.7厘米，於調查的83個國家或地區中排第47名。
何詩蓓不單高出香港女性平均身高19.3厘米，更高過男性平均身高6.3厘米。在香港女藝人中，有「長腳蟹」之稱的呂慧儀身高都不及何詩蓓，少1厘米，「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）、港姐冠軍馮盈盈等人亦與何詩蓓身高有段距離。
重溫「女飛魚」何詩蓓在東京奧運奪銀一刻▼▼▼
+6
大家又是否知道郭富城、鄧紫棋等藝人身高是多少？不妨先睇相對比藝人身高，再玩個小遊戲估下啦！
郭富城▼▼▼
+5
李佳芯▼▼▼
+5
陳奕迅▼▼▼
+5
戴祖儀▼▼▼
+5
周柏豪▼▼▼
+5
G.E.M.鄧紫棋▼▼▼
+5
姜濤▼▼▼
+5
鄺潔楹▼▼▼
+5
陳柏宇▼▼▼
+5
簡淑兒▼▼▼
+5
答啱0至4條，今日開始可以留意多啲本地明星啊！
答啱5至8條，好勁！睇嚟你都好留意香港明星～
答啱9至10條，果然對明星瞭如指掌，神人！