中秋節｜食月餅做節隨時食過量　即用適食計算器睇睇有無超標！

中秋佳節與家人朋友聚餐，少不免大魚大肉，加上應節食品月餅種類繁多，一不小心便容易食過量，容易增磅及引致身體不適，而若長期攝取過量脂肪、糖份，更增加患上糖尿病、心血管疾病等風險。



「01研數所」特別製作「適食計算器」，為你計算今個中秋有無食過量。



適飲適食計算器🔽🔽🔽

使用方法：

1. 只要在計算器中，按不同食物種類，選擇你一天中所進食的份量（已同時列明重量、容量等）；



2. 按「結果」便可計算出一天的能量、脂肪、碳水化合物、糖、鈉及膽固醇攝取量，計算器同時提供成年人一日內的正常攝取量，並會提示你是否有攝取過量。



*請注意各類食品的營養素含量或因烹調方式而有所不同，而且各人體質不同，計算器結果僅供參考，如需專業意見請諮詢專業醫護人員。



另外提提大家，中秋節必定會食月餅，但多數月餅糖分、脂肪和熱量都甚高，衞生防護中心資料顯示，一個雙黄蓮蓉月餅的熱量等於3碗半白飯，脂肪含量等於11茶匙油，糖分等於11茶匙砂糖。中心建議，任何一類月餅都不要吃過量，另外爲避免吸收過量糖分，吃月餅時不宜配汽水或果汁等飲品。