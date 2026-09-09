董建華病逝｜曾推八萬五遇沙士金融風暴　四張圖回顧任內樓市經濟

已卸任全國政協副主席的前特首董建華病逝，終年89歲，他於2021年9月因心臟問題入院接受手術，自此未有再公開露面。董建華是香港1997年回歸後首任特首，連任後至2005年3月以健康理由辭任，他就任期間曾先後遇上亞洲金融風暴及沙士疫情衝擊，重創本港經濟。另一方面，其任內由推出「八萬五」、停建居屋，再到「領滙」上市，多項政策備受爭議。以下回顧董建華任內恒指、樓價、失業率等一系列市經濟及民生數據。



董建華是香港1997年回歸後首任特首，至2005年3月以健康理由辭任，他在任期間曾先後遇上亞洲金融風暴及沙士疫情衝擊，本港經濟受重創。（資料圖片）

1. 樓市

董建華1997年上任後首份《施政報告》即提出「安居」目標，包括每年興建公私營房屋單位不少於8.5萬個；19年內全港七成的家庭可以自置居所；以及將輪候租住公屋的平均時間縮短至三年。

隨着相關住宅單位自2000年起推出市面，本港樓市持續下跌，以B類私人住宅（面積約440-750平方呎單位）每平方米均價為例，港九新界均價由1999年3.5萬至4.9萬，下跌至2003年2萬至3萬水平，跌幅約四成。2002年底，時任房屋及規劃地政局長孫明揚為穩定樓價，推出「孫九招」減少推地、停建居屋等，惟措施亦造成日後樓價高企的問題。

2. 股市

董建華任期（1997至2005年）內先後遇上亞洲金融風暴及沙士疫情，回顧其任內恒指走勢，最低位出現於1998年8月13日，收市報6,660點。當時正值亞洲金融危機，同時金融「大鱷」亦準備對港元發動新一輪追擊，時任財爺曾蔭權主導入市防禦，以本港雄厚資本捍衛，終擊退「大鱷」令本港股市回穩。

2002年8月，港交所一則有關細價股除牌機制的諮詢文件引發「仙股事件」，引發恐慌拋售，股市大跌至同年底方收復失地，但隨即又於翌年遇上沙士疫情，恒指再跌破1萬點，其後逾半年時間維持低位。

3. 失業率

1997年至今，本港經歷四次高失業率時期，包括1999、2003、2009及2020年，當中有最嚴重的兩次均出現於董任期內。2003年受沙士疫情影響，失業率高見7.9%，個別月份更高至8.8%。2020年新冠疫情爆發初期，不少人擔心沙士慘況重演，而最終2020年度失業率為5.9%，較沙士時期低兩個百分點。