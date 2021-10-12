圓規風球持續更新｜天文台：下午4-6時或掛8號　即睇你嗰區幾大風

強烈熱帶風暴圓規今日（10月12日）正逼近本港，預料明日（10月13日）將增強成颱風，而天文台已發出3號強風信號，預計下午4時至6時或改掛8號烈風或暴風信號。早前颱風獅子山襲港，天文台多次更改預測，連特首林鄭月娥亦指發放訊息有改善空間。若市民想知各區風勢如何，可參考天文台決定颱風信號的8個測風站和各區風站數據。



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早前獅子山風暴襲港，有網民質疑所在地區風力未達標準。根據天文台網頁，自2007年起，天文台考慮發出3號和8號熱帶氣旋警告信號時，會參考打鼓嶺、流浮山、沙田、西貢、青衣、啟德、赤鱲角、長洲8個涵蓋全港並接近海平面的參考測風站組成的網絡錄得的風力資料，因為這8個參考測風站應可概括地反映全港風勢。

當參考網絡中半數或以上的測風站錄得或預料錄得的持續風速達到有關風速限值，且風勢可能持續時，則會發出3號或8號信號。3號信號風速範圍為每小時41至62公里，而8號信號則為每小時63至117公里。

當熱帶氣旋距離香港較遠時，與其相關的外圍雨帶偶然會橫過本港並帶來狂風，導致短暫時間有四個或以上的參考測風站錄得風速超過3號或8號信號指定的風速下限。由於預料在雨帶掠過後風勢不會持續，天文台一般不會發出有關信號。