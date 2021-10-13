圓規│8號波改至下午4時前維持！10月打風數據8號平均要掛咁多小時

撰文：研數達人
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【圓規／天文台天氣／八號風球／颱風】強烈熱帶風暴圓規逼近香港，天文台昨日（10月13日）預告八號烈風或暴風信號會在今早（10月13日）日出前維持，惟至早上4時45分，天文台改為預告中午前維持，到早上9時45分，再改為下午4時前維持。目前未能確實預計8號風球何時落下，而日前熱帶風暴獅子山吹襲香港期間，天文台對取消8號風球的時間表一改再改，令不少網民更關注今次圓規的8號風球會維持多久。
《香港01》翻查天文台數據，從1946年至今，10月份曾發出16次8號或以上暴風信號，最長時間是1950年襲港的颱風奧西亞，維持達47小時15分，即差不多懸掛足2天；最短時間的是1995年颱風斯寶，只懸掛了約6小時，其餘風暴則維時10多至20多小時不等。

以上數據只供參考，今次圓規的八號風球實際維持多長時間，須待天文台公布。

另外，圓規中心附近最高持續風速達120公里，天文台更預料離岸及高地會間中吹10級風，有網民關注今次圓規吹襲會否懸掛8號或以上風球。翻查天文台數據，過去10月風暴4次須發出9號或以上風球，其中2次更發出最高級別的10號風球。

圓規最新風力勁成點！以及預測天氣情況＋會否掛八號以上4大因素▼▼▼

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