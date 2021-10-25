安心出行App最新下載量曝光！統計處數據揭仍有咁多人無智能手機

先看安心出行App下載量變化▼▼▼

【強制安心出行／疫苗氣泡】港府宣布11月1日（下周一）起進入政府大樓和辦公處所時，除12歲以下、65歲或以上等獲豁免人士外，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所，醫管局及官立學校之後亦宣布相應安排，引起社會熱議。



要使用安心出行App，必須擁有智能手機，而特首林鄭月娥今年4月亦曾說，「香港手機擁有率好高架嘛，大部份人都有手機」，難理解為何不願使用安心出行App。不過翻查統計處4月15日最新發布的《資訊科技使用情況和普及程度》顯示，2020年仍有約50萬10歲或以上港人沒有智能手機。



究竟是否大部份港人都擁有智能手機？又有多少長者有智能手機？

數據顯示，不計算獲豁免的65歲或以上長者，以及10至14歲組別，以55至64歲擁智能手機比例較低，預料這個年齡組別較受影響。

需要留意的是，對比2019年，除了10至14歲、55歲以上組別擁有智能手機人數上升，其餘15至54歲組別擁有智能手機人數都下跌。

對於外界擔心政府新安排會影響沒有智能手機的市民，政府表示在新安排下，12歲以下和65歲或以上人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，進入政府大樓和辦公處所時可獲豁免使用「安心出行」，惟他們必須填寫表格登記其姓名、身份證明文件首4位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。

除上述獲豁免人士，有關政策局或部門亦可因應實際情況，豁免個別人士進入政府大樓和辦公處所時使用「安心出行」，並會登記和核實他們提供的資料。