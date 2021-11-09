加電費｜燃料調整費年內率先升最高七成　數據揭加幅可能有咁多

全球能源價格急升，中電及港燈最快今日公布明年電費加幅。近年本港調整發電能源結構，逐漸減少燃煤發電比例，增加天然氣佔比，卻碰上今年國際天然氣價格飆升，雖然兩電今年凍結電費，但燃料調整費已率先上調約三至七成，以下即看近年電費及燃料費加幅及能源價格走勢。



現時市民每期繳交的淨電費分為基本電費及燃料調整費兩個部分，其中基本電費因兩電決定凍結加價而維持在2020年水平，而燃料調整費就因應國際燃油價格而每月調整。

今年國際能源價格飆升，中電燃料調整費由今年1月每度電28.1仙上升至35.4仙，升幅達26%，港燈方面亦由每度電17.4仙升至29.5仙，升幅接近七成。按一個普通三人家庭每月275度用電量計，分別需要向中電及港燈多交20.1及33.3元燃料調整費。

按中電及港燈早前預測，2022年淨電費分別達1.37及1.45元，以此計算三人家庭每月電費分別為將加至376.8元及398.8元（分別加41.3元及52.3元），即中電及港燈分別較今年加價12%及14.4%。

回顧近年電費走勢亦顯示，港燈淨電費一般較中電高，個別年份因應政府退還多收公司之地租及差餉，向客戶提供回扣及下調電費。不過因應今年能源費用急升，有環團估計即使兩電的基本電費升幅不大，但受燃料調整費帶動，最終電費升幅或較大。

事實上，為減低發電碳排放量，本港正逐步由以往主要以燃煤發電，逐漸加大天然氣及非化石燃料的發電比例。環境局資料顯示，2020年發電燃料組合中，天然氣發電約佔48%，燃煤發電約佔24%，約28%是從內地輸入核電及本地可再生能源。去年本港天然氣及石油氣進口量急升近半。

不過，今年全球天然氣需求大增，同時供應不穩，導致天然氣價格飆升。內地是本港天然氣的主要來源地，上海石油天然氣交易中心全國LNG出廠價格指數近日升至每噸逾7000元人民幣，較6月初每噸約3,700元人民幣急升近1倍，估計對港電費價格有一定影響。

至於國際天然氣價格，世界銀行數據顯示，今年10月美國及歐洲天然氣價格分別按年升逾1倍及5倍，隨著歐美進入冬季，天然氣供應恐進一步趨緊，影響價格。