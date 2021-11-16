新冠疫苗｜歐洲疫情反彈高接種率亦遭殃　各地死亡數字透露玄機？

全球確診個案分布地圖🔽🔽🔽

歐洲疫情再趨嚴峻，11月初一星期確診個案接近200萬宗，本港近期亦先後錄得三宗由德國法蘭克福返港機組人員感染變種病毒，返回社區後確診的輸入個案。究竟歐洲為何出現新一波疫情？有多嚴重？比較各地疫苗接種量、確診數及死亡數字，又有哪些啟示？



歐洲疾病預防控制中心統計顯示，歐洲確診數字由今年9月下旬起開始上升，至11月第一周全歐洲通報199萬宗確診，接近去年11月初確診數字最多一周的203萬宗。

其中，俄羅斯一星期內錄得逾32萬宗確診，英國、德國亦分別新增超過21.6萬及17.4萬宗病例。本港近期亦累計有三名從德國法蘭克福返港機組人員，抵港進入社區後確診為感染變種病毒的輸入個案。至於英國早前高企的確診數字至近期有所回落。

部分西歐國家如荷蘭及比利時最近確診數字亦急升，被歐洲疾控中心列入危機較嚴重的10個國家之一，荷蘭再度實施局部封城，比利時亦重推戴口罩、在家工作、加快接種第3劑疫苗等措施。其餘8個危機較嚴重國家包括希臘、捷克、匈牙利，以及多個東歐國家。

疫苗接種率高地區 死亡比例低

歐洲這一波疫情重災區（下圖中上方一周每10萬人口確診量較高的國家），除了接種量較低的東歐國家如克羅地亞、斯洛文尼亞外，亦有不少位於西歐、接種量較高的國家，如上述比利時、荷蘭、愛爾蘭等，主要受多地採取「與病毒共存」策略，加上變異病毒株流行等影響。

值得留意的是，今次疫情下接種率較低的國家，明顯有較高的確診死亡病例，包括每百人口接種量低於100劑的羅馬尼亞和保加利亞，上周每百萬人口死亡個案超過100人，而接種率較高的英國、法國、西班牙等地，可將每百萬人口確診死亡個案控制在雙位數，甚至個位數內。