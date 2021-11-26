投考六大紀律部隊｜盤點入職薪酬　三大熱門體能測試項目要求

現時警隊、消防處（消防及救護員）、海關、入境事務處、懲教署均會招聘員佐級和督察級人員。到底現時六大紀律部隊入職薪酬哪個部隊較高？頂薪點又如何？

另外，投考紀律部隊需要應付體能測試，到底各部門要求如何？以下為你一一拆解。



先睇各紀律部隊員佐級入職薪酬▼▼▼

比較六大紀律部隊，員佐級薪酬以警隊最高，入職起薪逾2.6萬元、頂薪可達逾4.4萬元。其餘5支紀律部隊員佐級薪酬介乎2.18萬元至3.77萬元，當中以二級懲教助理起薪點最低，而入境事務助理頂薪則是最低（3.67萬元）。

各紀律部隊督察/主任級入職薪酬▼▼▼

至於督察/主任級方面，以一般持有學位、副學位或文憑應徵者為例，警隊督察起薪點最高達4.85萬元，救護主任最低（4.37萬元）。不過頂薪而言消防隊長和警隊督察一樣，同為9.16萬元，其餘4支紀律部隊均7.61萬元。

各紀律部隊入職薪酬不一，相信與各部門工作性質、要求等有關。目前6支紀律部隊均要求新入職「入學堂」接受住宿訓練。當中警隊訓練時間最長，員佐級為27周、督察更要36周，即約9個月。

現時投考紀律部隊均需通過筆試、面試、《基本法》測試和體能測試。儘管各部門體能測試內容不同，但800米跑和立定跳高是較常見的項目，相信從此可見各部隊的要求。

各紀律部隊體能測試要求▼▼▼