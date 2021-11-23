安心出行│12月9日起多處所強制用！統計處數據揭咁多人無智能手機

【安心出行App／智能手機人數／食肆／餐飲／長者／下載量】政府公布，為提高確診個案暴露風險的追蹤及檢測效率和準確度，應對傳染力更強更快的變異病毒株，增強疫情防控能力以保障市民大眾安全，12月9日（即再下一輪社交距離措施的生效日期）起，使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所，屆時，所有進入有關處所的顧客或使用者均須先使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。

要使用安心出行，必須擁有智能手機，不過翻查統計處4月15日最新發布的《資訊科技使用情況和普及程度》顯示，2020年仍有約50萬10歲或以上港人沒有智能手機，如果真的強制使用安心出行，預料這些人會首當其衝。



《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所如下▼▼▼

究竟是否大部份港人都擁有智能手機？又有多少長者有智能手機？

數據顯示，不計算獲豁免的65歲或以上長者，以及10至14歲組別，以55至64歲擁智能手機比例較低，預料這個年齡組別較受影響。

需要留意的是，對比2019年，除了10至14歲、55歲以上組別擁有智能手機人數上升，其餘15至54歲組別擁有智能手機人數都下跌。

現時已強制進入政府大樓、辦公處所、醫管局、官立學校、公眾街市、小販市場及熟食市場等，須使用安心出行，惟12歲以下和65歲或以上人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，進入政府大樓和辦公處所時可獲豁免使用「安心出行」，但他們必須填寫表格登記其姓名、身份證明文件首4位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。

除上述獲豁免人士，有關政策局或部門亦可因應實際情況，豁免個別人士進入政府大樓和辦公處所時使用「安心出行」，並會登記和核實他們提供的資料。