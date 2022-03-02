增逾3.2萬確診累計23萬宗　單日7.8萬人打針　持續更新確診接種數

第五波疫情嚴峻，昨日（3月1日）增超過32,597宗確診個案，累計陽性檢測個案238,377宗。港府以九成人接種首劑疫苗為初步目標，現時本港首劑疫苗接種率已達89.3%，即還需約4.7萬人接種首劑才達致目標。



全民檢測預計將於3-4月間進行，食物及衞生局長陳肇始表示，不排除會配合禁足，以讓檢測安排發揮最好效用。另外，街巿、超級巿場、商場等亦已納入表列處所，2月24日起推行「疫苗通行證」，進入需已打一針和使用安心出行，所有食肆最多2人一枱。現行社交距離措施包括食肆禁晚市堂食、20多類處所停業等暫維持至4月20日。



究竟本港Omicron疫情有多嚴重？市民接種疫苗情況如何？疫苗存貨量能否應付新一波疫情？最新社交距離措施、堂食限制如何？有哪些人可豁免？以下系列圖表一一解答。

1. 最新確診數字

本港確診個案累計有238,377宗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮日前指，由去年12月31日起計、第五波疫情至今共錄得19.3萬宗確診個案，可見呈上升趨勢，並每隔兩至三日倍增，形容疫情正處於上升軌，仍然令人擔心。

現時限聚令已收緊至2人，並禁止私人地方兩個家庭以上的跨家庭聚會；特首選舉押後至5月8日，提名期押後至4月3日至16日。

2. 重症及死亡個案

醫管局昨公布，再多117名患者離世，年齡介乎47至99歲。死亡病人中，有63人來自院舍。另因數據延後，2月23至27日有多55人離世而未公布。衞生防護中心分析指，第五波疫情首527宗死亡個案中，91%患者未完成接種兩劑疫苗，9%已接種兩劑疫苗。80歲以上未接種兩劑疫苗患者，死亡率高達5.78%。

3. 最新疫苗接種情況

本港至今有超過601萬人已接種第一針（佔11歲以上總人口89.3%），超過520萬人已接種第二針（77.3%），另外有逾178萬人已接種第三針。昨共有77,852人接種，七天平均接種數達8.2萬人次。

各年齡層方面，60歲以上人口接種率較低；5至11歲兒童於1月21日起可以接種科興疫苗，2月15日起降低接種年齡至3歲；5至11歲兒童接種復必泰疫苗則由2月9日起接受預約，2月16日開始接種。

至於疫苗存量是否足以應付擴大「疫苗氣泡」帶來的接種需求，翻查紀錄，港府共採購850萬劑復必泰疫苗，以及750萬劑科興疫苗；推算至1月初本港尚餘最多227萬劑復必泰疫苗及376萬劑科興疫苗。

4. 2月24日推疫苗通行證

政府宣布，將會針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，於2月24日將疫苗氣泡改名為疫苗通行證，並擴大適用範圍，市民進入各個指定地點均需使用安心出行以及已接種一劑疫苗，疫苗通行證門檻亦將逐步提升至需打3針。