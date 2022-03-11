增3.1萬宗累計逾57萬宗　單日7.6萬人打針　持續更新確診接種數

第五波疫情嚴峻，昨日（10日）增31,402宗確診個案，包括7,012宗快速測試陽性呈報，累計陽性檢測個案575,623宗。港府以九成人口接種首劑疫苗為初步目標，現時本港12歲或以上人口首劑疫苗接種率已達九成，可接種總人口（3歲或以上）則達87.8%，尚需約15.8萬人接種首劑才全面達致目標。



特首林鄭月娥日前於疫情記者會表示，現階段抗疫重點是減少死亡、重症和感染，將聯同醫管局推四大措施，包括伊利沙伯醫院轉為第三間確診者醫院，將醫管局餘下一半普通病床改接收新冠患者，請中央派內地醫療團隊到北大嶼大感染控制中心及亞博，加強治療重症的能力，以及爭取盡快啟用河套區應急醫院，涉1.6萬張新冠病床。



究竟本港Omicron疫情有多嚴重？市民接種疫苗情況如何？疫苗存貨量能否應付新一波疫情？最新社交距離措施、堂食限制如何？有哪些人可豁免？以下系列圖表一一解答。

1. 最新確診數字

本港確診個案累計已超過57萬宗。衞生防護中心指，數字回落並不代表疫情緩和，因現時未能反映自我檢測陽性的實況，要再觀察至少一星期。

現時限聚令已收緊至2人，並禁止私人地方兩個家庭以上的跨家庭聚會；特首選舉押後至5月8日，提名期押後至4月3日至16日。

2. 重症及死亡個案

衞生防護中心昨公布，再多281名患者死亡，包括過去一天新增的180名離世患者。截昨日，第五波疫情累計錄得2,937宗死亡個案，死亡率為0.49%，年齡介乎11個月至112歲，中位數是85歲。

3. 最新疫苗接種情況

本港至今有超過611萬人已接種第一針（佔11歲以上總人口90.8%），超過533萬人已接種第二針（79.2%），另外有逾215萬人已接種第三針。昨共有76,660人接種，七天平均接種數約7.7萬人次。

各年齡層方面，60歲以上人口接種率較低；5至11歲兒童於1月21日起可以接種科興疫苗，2月15日起降低接種年齡至3歲；5至11歲兒童接種復必泰疫苗則由2月9日起接受預約，2月16日開始接種。

至於疫苗存量是否足以應付擴大「疫苗氣泡」帶來的接種需求，政府3月5日公布已增購約380萬劑復必泰疫苗，連同早前的批次，港府共採購1230萬劑復必泰疫苗，以及850萬劑科興疫苗；推算直至現時本港尚餘最多421萬劑復必泰疫苗及307萬劑科興疫苗。

4. 2月24日推疫苗通行證

政府針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，已於2月24日將疫苗氣泡改名為疫苗通行證，並擴大適用範圍，市民進入各個指定地點均需使用安心出行以及已接種一劑疫苗，疫苗通行證門檻亦將逐步提升至需打3針。

現行社交距離措施包括食肆禁晚市堂食，除了髮型屋今日（10日）重開外，20多類處所停業等暫維持至4月20日。