港現源頭不明個案晚市禁堂食兩周　持續更新確診、打針人數

本港出現一宗源頭不明初步確診個案，患者為42歲男測量師，居住在屯門區，無去過高危地方包括又一城或望月樓，其後證實為初步陽性個案。另外，早前一名空姐及其同住家人確診，後者的一名密切接觸者，以及另一名密切接觸者的女傭初步確診，或出現三代傳播。



新冠病毒Omicron變種病毒株殺入本港社區，爆發第五波疫情。特首林鄭月娥宣布收緊防疫措施，包括自周五（1月7日）起食肆禁晚市堂食兩周。另外，早前已預告將於2月24日擴大「疫苗氣泡」範圍，進入食肆等18類處所，市民須接種至少一劑疫苗；而1月3日單日有約1.7萬人打針創近期新高。



究竟本港Omicron疫情有多嚴重？市民接種疫苗情況如何？疫苗存貨量能否應付新一波疫情？最新社交距離措施、堂食限制如何？有哪些人可豁免？以下系列圖表一一解答。



1. 最新確診數字

至2022年初，本港累計確診個案超過12,000宗，並錄得多宗Omicron變種病毒個案，而自2021年底，再度出現與輸入個案相關的社區個案，由機組人員違反檢疫限制引爆的又一城望月樓、Omicron變種病毒群組累計增至6人染疫。

2. 最新疫苗接種情況

本港自2021年初開展新冠疫苗接種計劃，至2022年初，超過490萬人已接種第一針（佔總人口72.9%），超過460萬人已接種第二針（69.4%），另外有逾42萬人已接種第三針。

至於疫苗存量是否足以應付擴大「疫苗氣泡」帶來的接種需求，翻查紀錄，港府共採購850萬劑復必泰疫苗，以及750萬劑科興疫苗；推算至1月初本港尚餘最多227萬劑復必泰疫苗及376萬劑科興疫苗。

3. 農曆新年後入食肆須打疫苗

政府宣布，將會針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，並計劃於農曆新年後，擴大疫苗氣泡範圍至受第599F章規管的處所，包括食肆、健身中心等18類處所，進入市民要接種最少一劑疫苗。

4. 通關安排帶動安心出行下載量

為配合與內地通關安排，「港康碼」自12月10日起接受申請。申請健康碼要求上載過往出行紀錄，令「安心出行」下載量上升，據當局公布至12月下旬已突破700萬次。