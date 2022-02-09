疫情｜今增1100確診！首劑接種率達8成　持續更新確診、打針數

第五波疫情迅速惡化，消息指，今（9日）確診逾1,100宗！昨日（8日）單日新增621宗本地個案及4宗輸入個案，大部份涉Omicron病毒，當局不再公布每宗個案詳情。政府以九成人接種首劑疫苗為初步目標，現時本港首劑疫苗接種率已達八成，即還需約62萬人接種首劑才達致目標。



特首林鄭月娥昨宣布，將街巿、超級巿場、商場、髮型屋等6個場所納入表列處所。現行社交距離措施包括食肆禁晚市堂食、18類處所停業等再延多兩周至2月17日；預計24日起推行「疫苗通行證」，進入食肆在內的指定場所需已打一針和使用安心出行。



究竟本港Omicron疫情有多嚴重？市民接種疫苗情況如何？疫苗存貨量能否應付新一波疫情？最新社交距離措施、堂食限制如何？有哪些人可豁免？以下系列圖表一一解答。

1. 最新確診數字

本港累計確診個案超過16,600宗，並錄得多宗Omicron個案，昨（8日）增621宗本地確診。食物及衞生局局長陳肇始早前稱，預料Omicron個案將幾何級上升，昨政府亦宣布收緊社交距離措施至2人，並禁止私人地方進行兩個家庭以上的誇家庭聚會。

2. 最新疫苗接種情況

本港自2021年初開展新冠疫苗接種計劃，至今超過543萬人已接種第一針（佔11歲以上總人口80.8%），超過490萬人已接種第二針（72.8%），另外有逾109萬人已接種第三針。

各年齡層方面，60歲以上人口接種率較低；5至11歲兒童於1月21日起可以接種科興疫苗，復必泰疫苗則由2月9日起接受預約，2月16日開始接種。

至於疫苗存量是否足以應付擴大「疫苗氣泡」帶來的接種需求，翻查紀錄，港府共採購850萬劑復必泰疫苗，以及750萬劑科興疫苗；推算至1月初本港尚餘最多227萬劑復必泰疫苗及376萬劑科興疫苗。

3. 2月24日推疫苗通行證

政府宣布，將會針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，並計劃於2月24日將疫苗氣泡改名為疫苗通行證，並擴大適用範圍，日後市民進入各個指定地點均需使用安心出行以及已接種一劑疫苗，疫苗通行證門檻亦將逐步提升至需打3針。