疫情｜全民派檢測包　料更多場所停業　持續更新確診、打針數

第五波疫情迅速惡化，昨日（4日）單日新增130宗本地個案，包括59宗源頭不明。特首林鄭月娥宣布，將向全港市民派發自我檢測工具，以及收緊防疫措施，要求更多處所停業，同時會推出新一輪防疫抗疫基金



政府2月24日起推行「疫苗通行證」（前稱「疫苗氣泡」），進入食肆在內的指定場所需已打一針和使用安心出行。林鄭月娥預告，疫苗氣泡日後將逐步提高門檻，市民日後需打3針才能進出不同場所。



現行社交距離措施包括食肆禁晚市堂食、18類處所停業等再延多兩周至2月17日。



究竟本港Omicron疫情有多嚴重？市民接種疫苗情況如何？疫苗存貨量能否應付新一波疫情？最新社交距離措施、堂食限制如何？有哪些人可豁免？以下系列圖表一一解答。

1. 最新確診數字

本港累計確診個案超過14,700宗，並錄得多宗Omicron個案，昨（4日）增130宗本地確診，59宗源頭不明，比率達45%。政府專家指社區有愈來愈多源頭不明個案，傳播鏈變得模糊，病毒或已在社區蔓延。

2. 最新疫苗接種情況

本港自2021年初開展新冠疫苗接種計劃，至今超過537萬人已接種第一針（佔11歲以上總人口79.8%），超過483萬人已接種第二針（71.8%），另外有逾99萬人已接種第三針。

各年齡層方面，60歲以上人口接種率較低偏低；5至11歲兒童於1月21日起可以接種科興疫苗，復必泰疫苗則由2月9日起接受預約，2月16日開始接種。

至於疫苗存量是否足以應付擴大「疫苗氣泡」帶來的接種需求，翻查紀錄，港府共採購850萬劑復必泰疫苗，以及750萬劑科興疫苗；推算至1月初本港尚餘最多227萬劑復必泰疫苗及376萬劑科興疫苗。

3. 2月24日推疫苗通行證

政府宣布，將會針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，並計劃於2月24日將疫苗氣泡改名為疫苗通行證，並會擴大適用範圍，日後市民進入各個指定地點均需使用安心出行以及已接種一劑疫苗。特首林鄭月娥預告，日後將逐步提及疫苗通行證門檻至需打3針。