疫情｜增164宗　彩雲邨長波樓爆發涉Delta　持續更新確診、打針數

第五波疫情迅速惡化，今（27日）新增164宗個案創第五波新高，116宗本地個案中有12宗源頭不明，遍佈何文田、馬鞍山多區。涉及Delta變異病毒的彩雲(一)邨長波樓，因已錄得至少20宗確診或初確個案，須延長圍封至明早（28日）。



葵涌邨大爆發，逸葵樓強制家居隔離將延長兩天至1月28日；映葵樓禁足期限延長1月29日；夏葵樓因個案較多，亦須圍封至少五天強制檢測。葵涌邨居民的工作地點開始有小型爆發，包括荃灣環宇海灣、悅來坊AEON、萬寧葵涌貨倉等。



特首林鄭月娥宣布收緊防疫措施，包括食肆禁晚市堂食、18類處所停業至2月3日。2月24日起「疫苗氣泡」將涵蓋食肆以及校園等，學校包括所有幼稚園、中小學及補習社的教學及非教學人員、在校園內提供服務人士及到訪者。林鄭預告2月4日（年初四）放寬社交距離措施機會很微。



究竟本港Omicron疫情有多嚴重？市民接種疫苗情況如何？疫苗存貨量能否應付新一波疫情？最新社交距離措施、堂食限制如何？有哪些人可豁免？以下系列圖表一一解答。

1. 最新確診數字

本港累計確診個案超過13,000宗，並錄得多宗Omicron個案，昨（26日）增107宗確診個案，7宗源頭不明，葵涌邨累計已達334宗確診或初步確診個案。

2. 最新疫苗接種情況

本港自2021年初開展新冠疫苗接種計劃，至今超過520萬人已接種第一針（佔11歲以上總人口78.1%），超過470萬人已接種第二針（70.6%），另外有逾80萬人已接種第三針。

各年齡層方面，60歲以上人口接種率較低偏低；5至11歲兒童於1月21日起可以接種科興疫苗，復必泰疫苗則由2月9日起接受預約，2月16日開始接種。

至於疫苗存量是否足以應付擴大「疫苗氣泡」帶來的接種需求，翻查紀錄，港府共採購850萬劑復必泰疫苗，以及750萬劑科興疫苗；推算至1月初本港尚餘最多227萬劑復必泰疫苗及376萬劑科興疫苗。

3. 農曆新年後入食肆須打疫苗

政府宣布，將會針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，並計劃最快於2月4日擴大疫苗氣泡範圍至受第599F章規管的處所，包括食肆、健身中心等18類處所，進入市民要接種最少一劑疫苗。