Omicron｜再多一名竹篙灣保安初確診　持續更新確診、打針數

新冠肺炎Omicron變種病毒株於本港社區持續蔓延，早前一名竹篙灣女保安染疫確診，昨日（14日）她的一名同事亦初步確診，住所將軍澳寶盈花園需要圍封強制檢測。另重災區屯門成日前再增感染者，莊柏醫療黃金海岸商場診所有兩名護士初步確診，翻查紀錄早前確診的東亞大藥房少東曾到診所求診。



特首林鄭月娥宣布收緊防疫措施，包括食肆禁晚市堂食、18類處所停業至2月3日。另外，她最新預告若疫情受控，將提早於2月4日擴大「疫苗氣泡」為復業條件，進入食肆等18類處所，市民須接種至少一劑疫苗。現時本港接種首劑疫苗人數已突破510萬人，接種復必泰疫苗的中心預約爆滿，政府延長接種中心運作時間。



究竟本港Omicron疫情有多嚴重？市民接種疫苗情況如何？疫苗存貨量能否應付新一波疫情？最新社交距離措施、堂食限制如何？有哪些人可豁免？以下系列圖表一一解答。

1. 最新確診數字

本港累計確診個案超過13,000宗，並錄得多宗Omicron變種病毒個案。屯門有一宗個案，一名住在屯門寶田邨、於竹篙灣檢疫中心工作的51歲女保安初步確診，未知感染途徑，衛生防護中心指區內可能有隱性傳播鏈。及後51歲女保安的一名同事亦確診，住所將軍澳寶盈花園需圍封強檢。

另外，日前一名20歲男港大學生確診，翻查紀錄發現他於1月4日徬晚，曾到過銅鑼灣希慎廣場14樓「牛気」，與早前確診個案#12882（榮源茶行太子女王詩雅的同事）同場。王詩雅或涉隱瞞行蹤，衛生署表示正就部分個案進行檢控工作。

2. 最新疫苗接種情況

本港自2021年初開展新冠疫苗接種計劃，至2022年初，超過510萬人已接種第一針（佔總人口75.8%），超過470萬人已接種第二針（70%），另外有逾62萬人已接種第三針。

至於疫苗存量是否足以應付擴大「疫苗氣泡」帶來的接種需求，翻查紀錄，港府共採購850萬劑復必泰疫苗，以及750萬劑科興疫苗；推算至1月初本港尚餘最多227萬劑復必泰疫苗及376萬劑科興疫苗。

3. 農曆新年後入食肆須打疫苗

政府宣布，將會針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，並計劃最快於2月4日擴大疫苗氣泡範圍至受第599F章規管的處所，包括食肆、健身中心等18類處所，進入市民要接種最少一劑疫苗。

4. 通關安排帶動安心出行下載量

為配合與內地通關安排，「港康碼」自12月10日起接受申請。申請健康碼要求上載過往出行紀錄，令「安心出行」下載量上升，據當局公布至12月下旬已突破700萬次。