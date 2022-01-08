Omicron｜第五波疫情現源頭不明個案　持續更新確診、打針人數

新冠病毒Omicron變種病毒株殺入本港社區引發第五波疫情。由免檢疫空姐母親引發的「維園跳舞群組」人數持續增加，並已出現第四代傳播，確診者包括曾出席洪為民生日宴的37歲女子，以及多名外傭，令強檢地點急增，包括1月3日曾出席張敬軒演唱會人士。另新增一宗源頭不明個案，患者曾前往全港各地商店理貨和前往多間灣仔餐廳。



特首林鄭月娥宣布收緊防疫措施，包括自周五（1月7日）起食肆禁晚市堂食兩周。另外，早前已預告將於2月24日擴大「疫苗氣泡」範圍，進入食肆等18類處所，市民須接種至少一劑疫苗。目前本港接種首劑疫苗人數已突破500萬人，接種復必泰疫苗的中心預約爆滿。



究竟本港Omicron疫情有多嚴重？市民接種疫苗情況如何？疫苗存貨量能否應付新一波疫情？最新社交距離措施、堂食限制如何？有哪些人可豁免？以下系列圖表一一解答。

1. 最新確診數字

至2022年初，本港累計確診個案超過12,000宗，並錄得多宗Omicron變種病毒個案。截至1月8日早上，由機組人員違反檢疫限制引爆的又一城望月樓、Omicron變種病毒群組累計增至8人染疫。因返港空姐的同住家人引發的「維園跳舞群組」暫時有十多名患者，包括與官員出席同一生日晚宴的37歲女子。

疫情波及官場，10名高級官員現身有初步確診個案出席的百人生日宴，包括需送往檢疫的民政事務局局長徐英偉，另有9名高官曾短暫現身道賀，包括民政事務局副局長陳積志、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、入境事務處處長區嘉宏等。

2. 最新疫苗接種情況

本港自2021年初開展新冠疫苗接種計劃，至2022年初，超過500萬人已接種第一針（佔總人口74.3%），超過460萬人已接種第二針（69.7%），另外有逾50萬人已接種第三針。

至於疫苗存量是否足以應付擴大「疫苗氣泡」帶來的接種需求，翻查紀錄，港府共採購850萬劑復必泰疫苗，以及750萬劑科興疫苗；推算至1月初本港尚餘最多227萬劑復必泰疫苗及376萬劑科興疫苗。

3. 農曆新年後入食肆須打疫苗

政府宣布，將會針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，並計劃於農曆新年後，擴大疫苗氣泡範圍至受第599F章規管的處所，包括食肆、健身中心等18類處所，進入市民要接種最少一劑疫苗。

4. 通關安排帶動安心出行下載量

為配合與內地通關安排，「港康碼」自12月10日起接受申請。申請健康碼要求上載過往出行紀錄，令「安心出行」下載量上升，據當局公布至12月下旬已突破700萬次。