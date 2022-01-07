晚市禁堂食兩周｜洪為民生日宴餐廳等49處須強制檢測　附最新地圖

Omicron變種病毒已入侵社區，並引發至少兩個感染群組，包括截至昨晚（5日）累計8人染病的「望月樓群組」，以及暫錄14名患者、或已出現四代傳播的「維園跳舞群組」。疫情更蔓延至官場，多名官員等人赴百人生日宴，因同場有初確患者，民政事務局長徐英偉等須隔離檢疫。



特首林鄭月娥宣布自周五（1月7日）起，本港食肆停晚市堂食兩周抗疫。



究竟新一波疫情散佈有多廣？以下多張地圖整理各人行蹤及完整強檢地點名單。



1月4日一名居門翠寧花園第2座的42歲男測量師確診（個案12767），他於北角理文商業中心13樓A室工作，潛伏期間12月30日下午曾到訪西九文化區M+博物館，或多達萬人要強制檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前空姐輸入個案的確診母親及其一名初步確診朋友曾於12月31日在天后陸田園餐廳一同吃早餐，屯門測量師曾於差不多時間同場。

早前一名空姐抵港後確診，列作輸入個案12676，其同住家人、一名66歲女子其後確診（個案12754）。66歲女病人的一名密切接觸者初步確診，居銅鑼灣高威樓，她曾與個案12754及另外約20名友人於2021年12月31日一同於維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞。相關個案增至14人，包括曾出席百人生日派對的37歲女子。

另外有一名43歲女傭確診，她的僱主亦為個案12754的密切接觸者。女傭於1月2日出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等病徵，1月4日獲僱主安排搬到北角英皇道177-191A號利都樓一所外傭宿舍，同日被送院。女傭曾出席外傭聚會，恐引發外傭感染群組。

▼郵輪海洋光譜號去年10月因有船員而停航▼



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最新強制檢測地點（1月6日）共49個，另外當局今日（7日）列出24個高危地點，包括港區人大代表洪為民舉行生日派對的餐廳，呼籲曾於指定時間到訪的市民盡快接受強制檢測。

截至1月6日，望月樓群組累計8人確診，相關個案曾到訪以上地點。