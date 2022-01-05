Omicron｜源頭不明個案再現　47地點要強檢　即睇確診者行蹤地圖

Omicron變種病毒已入侵社區，本地出現源頭不明個案，並蔓延多區。一名居於屯門翠寧花園、於北角理文商業中心工作的測量師，初步確診並大機會感染Omicron變異病毒。另外，早前一名空姐及其同住家人確診，後者的一名密切接觸者，以及另一名密切接觸者的女傭初步確診。



究竟新一波疫情散佈有多廣？以下多張地圖整理各人行蹤及完整強檢地點名單。



昨（4日）一名居門翠寧花園第2座的42歲男測量師初步確診，他於北角理文商業中心13樓A室工作，潛伏期間12月30日下午曾到訪西九文化區M+博物館，或多達萬人要強制檢測。這是本港兩個多月來再錄得本地源頭不明個案，專家形容是第五波疫情前奏。

早前一名空姐抵港後確診，列作輸入個案12676，其同住家人、一名66歲女子其後確診（個案12754）。66歲女病人的一名密切接觸者初步確診，居銅鑼灣高威樓，她曾與個案12754及另外約20名友人於2021年12月31日一同於維多利亞公園和銅鑼灣社區中心跳舞。

另外有一名女傭初步確診，她的僱主亦為個案12754的密切接觸者。女傭於1月2日出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等病徵，1月4日獲僱主安排搬到北角英皇道177-191A號利都樓一所外傭宿舍，同日被送院。至今空姐輸入個案或已導致三代傳播群組。

▼郵輪海洋光譜號去年10月因有船員而停航▼



+ 7

此外，衞生防護中心調查顯示，43歲女病人的僱主與另外八名同為個案12754密切接觸者的人士，於1月2日登上郵輪「海洋光譜號」。船上約有2,500名乘客和1,200多名員工，該郵輪會納入強制檢測公告。

昨日有47個地點被列作強制檢測地點，包括源頭不明初確個案工作的理文商業中心13樓A室、空姐確診家人曾與朋友聚會的維多利亞公園等，當局提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須要求的檢測。

截至1月4日，望月樓群組累計6人確診及1人初步確診，相關個案曾到訪以上地點。