單日增37確診！多38處所強檢包括3學校！強制檢測名單、限期須知

【Omicron／強制檢測名單／晚市禁堂食／香港疫情／本地個案】Omicron來襲令香港疫情升溫，港府再公布38個須檢測地點。而食肆1月7日起停晚市堂食兩周。另外，本港今日（1月8日）新增37宗新冠肺炎確診，包括1宗源頭不明個案。

究竟香港疫情有多嚴峻？哪些地方納入了強制檢測名單？強制檢測限時又是何時？以下一一看清。



本港最新確診數字：

最新強制檢測名單＋期限（1月8日公布）：

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1月7日公布的指定處所：

另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。

1月6日公布的指定處所：

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1月5日公布的56個指定處所：

因應強制檢測公告而須強制檢測的人，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，幼童則可繼續以糞便樣本檢測。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

另外，因應衞生防護中心早前宣布更新涉及變異病毒株確診本地個案檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人，須按衞生署的公布於指明日期強制檢測，並須自行監察直至21日屆滿。

相關大廈及檢測日期名單如下：