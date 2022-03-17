增逾2.9萬宗確診　確診大廈名單、快測包派發點　有4徵狀要打999

【強制檢測名單／快速測試套裝派發地點／Omicron／香港疫情／本地個案】Omicron來襲令香港疫情升溫，本港今日（3月16日）新增14454宗經核酸檢測確診個案，而過去24小時快速測試陽性登記平台收到14818宗成功上報及核實，即共29272宗確診。政府決定，傳染風險較高的地點（例如出現多個案例的樓宇、食肆等），政府會向相關人士（如員工、居民等）派發快速測試套裝，取代以往發出強制檢測公告安排，換言之，相關人士毋須再前往社區檢測中心／流動採樣站檢測，而可改為自行進行快速測試，原先已發出的強制檢測公告亦會取消。



即睇確診大廈名單（3月16日更新）：

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另外，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由今日（三月十七日）起陸續向以下地點約十二萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過十二萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

東區 — 東熹苑、興東邨及小西灣邨

元朗區 — 朗屏邨

屯門區 — 良景邨、兆畦苑、兆軒苑、兆邦苑及兆隆苑

黃大仙區 — 彩雲（一）邨、彩雲（二）邨及彩輝邨



政府提醒，於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助；若在有結果前開始出現徵狀，可按自身需要徵詢家庭醫生意見；若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

【2月28日深夜公布】派發快速測試套裝地區：

+ 4

【2月28日凌晨公布】派發快速測試套裝地區：

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【2月27日凌晨公布】派發快速測試套裝地區：

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【2月25日深夜公布】派發快速測試套裝地區：

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本港最新確診數字：

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強制檢測名單＋期限（2月24深夜公布）▼▼▼

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2月23日深夜公布指定處所：

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2月22日深夜公布指定處所：

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2月21日深夜公布指定處所：

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2月20日深夜公布指定處所：

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2月19日深夜公布指定處所：

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2月18日深夜公布指定處所：

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2月17日深夜公布指定處所：

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2月16日深夜公布指定處所：

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2月15日深夜公布指定處所：

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2月14日深夜公布指定處所：

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2月13日深夜公布指定處所：

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2月12日深夜公布指定處所：

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2月12日凌晨公布指定處所：

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2月10日深夜公布指定處所：

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2月10日凌晨公布指定處所：

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2月9日凌晨公布指定處所：

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2月8日凌晨公布指定處所：

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2月7日凌晨公布指定處所：

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2月6日凌晨公布指定處所：

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2月5日凌晨公布指定處所：

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2月4日凌晨公布指定處所：

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2月3日凌晨公布指定處所：

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2月2日凌晨公布指定處所：

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2月1日凌晨公布指定處所：

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1月31日凌晨公布指定處所：

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1月30日凌晨公布指定處所：

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1月29日凌晨公布指定處所：

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1月28日凌晨公布指定處所：

+ 4

1月27日凌晨公布指定處所：

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因應強制檢測公告而須強制檢測的人，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，幼童則可繼續以糞便樣本檢測。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。