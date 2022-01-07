疫苗氣泡｜專家籲需九成接種率才安全　涉140萬人需時要幾耐？

Omicron變種病毒於社區蔓延，今日（7日）本港起將禁晚市堂食，以及要求指定場所停業14日。特首林鄭月娥已預告2月24日起收緊疫苗氣泡限制，市民進入包括食肆等場所須接種至少一劑疫苗。



本港最新完成兩劑的接種僅69.5%，且長者接種率較低，專家認為接種率達九成才理想。「01研數所」推算，要達到九成接種率，還需多約141.6萬人打針，究竟他們全部完成接種需時多久？另外，疫苗存量還有多少？有多少人已打第三針？回顧過往多項「谷針」措施，哪個最有效？



1. 現時接種率及不同年齡組別情況

港府於去年2月26日展開新冠疫苗接種計劃，當局1月5日公布，最新完成接種兩劑疫苗人口達468萬人，接種率約69.5%（佔12歲以上人口比例）。

不同年齡層方面，40-49歲人士兩劑接種率較高，達八成，而60歲以上人口接種率相對較低。

2. 何時達致群體免疫？

多名專家指出，接種率需達九成才理想，若按全港人口12歲或以上、可接種人口673.5萬人推出，即需606萬人打針方能達標。現時有約494.5萬已接種最少一劑疫苗，即尚需約141.6萬人接種才可達致九成接種率。

至於他們要全部接種至少一劑疫苗需時多久？按近日單日接種量約3.8萬（假設所有接種者均打第一針），至少需要34日、即約一個月後方能達致九成首劑接種率。若按現時單日首劑接種量約1.8萬劑計，則需約78日、約3月下旬方達標。不過，政府已預告會視情增加接種中心和名額，未來每日接種量或會增加。

港府宣布2月24日起收緊疫苗氣泡限制，市民進入包括食肆在內的18類處所，須接種至少一劑疫苗後，疫苗接種量明顯增加。

3. 過往「谷針」措施

回顧過往多項「谷針」措施，去年6月中起多間商業機構推出多項疫苗抽獎，以及去年8月收緊「疫苗氣泡」，要求B類食肆員工須接種或定期檢測後，均令接種量增速加快。至約10月下旬，不少有意或有需要接種者均已打針，令每日接種量開始回落，直至去年底政府預告入食肆要打針，接種量即見回升。

5. 疫苗存量

至於疫苗存量是否足以應付擴大「疫苗氣泡」帶來的接種需求，翻查紀錄，港府共採購850萬劑復必泰疫苗，以及750萬劑科興疫苗；推算至1月初本港尚餘最多227萬劑復必泰疫苗及376萬劑科興疫苗。

6. 第三針接種量

因應接種後抗體水平下降以及新變種病毒衝擊，港府於去年11月開放第三劑疫苗接種，現時已接種兩劑科興疫苗人士及已接種兩劑復必泰的高風險人士可接種，至1月5日已有45.6萬人接種，約佔總人口的6%。