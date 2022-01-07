洪為民飯局｜徐英偉、區嘉宏等高官月薪超高！檢疫21天涉大筆公帑

撰文：研數達人
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【徐英偉／區嘉宏／洪為民 / 高官政界飯局／防疫政策／】Omicron襲港疫情升溫，港府宣布收緊防疫政策，卻爆出港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民舉辦逾百人生日派對，出席者包括民政事務局局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤等多名局長、副局長、政治助理、立法會議員，當中徐英偉及區嘉宏及4名議員更要送往竹篙灣檢疫隔離，引起社會關注。
翻查立法會財務委員會文件及公務員薪酬架構，局長級、處長級官員年薪數百萬元起跳，相當於一般港人近一年半收入。如果強制檢疫21天期間仍然支薪，開支將涉及多少呢？以下一一看清。

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民（左）舉辦逾百人生日派對，引起關注。（網上圖片）

洪為民生日派對請帖+賓客須知▼▼▼

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洪為民生日派對，出席高官政界名人包括民政事務局局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、民政事務局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鍾偉強、創新及科技局政治助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民，以及科技創新界議員邱達根，經民聯議員陸瀚民和民建聯議員陳仲尼等。

當中徐英偉及區嘉宏都要送往竹篙灣檢疫中心隔離21天，如以月薪計算，究竟涉及多少公帑呢？

翻查立法會財委會文件及紀律人員（指揮官級）薪級表，民政事務局局長薪金開支年薪407萬元（月薪約33.9萬元），入境事務處長月薪則26.5萬至27.3萬元。如以2021年第3季港人每月就業收入中位數20,000元計算，徐英偉月薪相當於一般港人17個月、即近一年半收入，入境事務處長月薪則相等於一般港人工作近14個月、超過一年收入。

假設兩名官員在竹篙灣檢疫中心隔離21天期間照常支薪，以每月30天計算，徐英偉隔離21天涉及薪酬約23.7萬元，入境事務處長隔離21天涉及約19.1萬元，即相等於一般港人工作約10個月至1年收入。

其餘出席高官、警務處長、議員薪金▼▼▼

以上只計算薪金，除薪金外，官員和立法會議員可享其他津貼、每年22天年假等福利，上述分析未有將之計算在內。

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