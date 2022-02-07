互動地圖｜確診料逾600宗　屯門區內多線傳播　即睇強檢、地點

第五波疫情嚴峻，本港火頭處處。2月6日新增342宗本地個案，遍佈全港多區，當中僅約100宗已知與早前個案相關，其他尚待調查，或涉多宗源頭不明個案。多幢大廈涉垂直傳播需撒離部份居民、多區染水驗出陽性，政府呼籲市民檢測。



以下多幅地圖呈現本港疫情爆發點，包括確診者居住地點、18區分佈、污水呈陽性區域和地點，強制檢測大廈地點。



1. 最新確診者居所

最新本地個案中，當局暫已公布當中約190人的居住地點，分佈全港多區，以深水埗、油尖旺、屯門、沙田等較為集中。

重災區屯門三料傳播：垂直橫向、污水陽性、一邨多廈

多區均出現廣泛傳播，重災區之一屯門有多個屋邨、屋苑爆發疫情，其中大興邨興平樓同時有垂直及橫向傳播，個案超過40宗；鄰近大興花園早前污水樣本檢測陽性，須強制檢測，已錄得兩宗個案。富泰邨亦出現垂直傳播，至今14人確診。

另外，良景邨內五廈錄得個案，有類似葵涌邨大爆發早期的「散發性」傳播趨勢。

2. 18區個案分布

比較18區，深水埗有最多個案居住、共40個，另外沙田、屯門亦有逾20個患者居住地點。

3. 多區及多幢大廈污水呈陽性

4. 強制檢測地點遍全港

2月6日初步陽性個案繼續有超過300宗，增至61個地點需要強制檢測，涉及確診或初部確診個案到訪之處，深水埗及屯門有較多地方列入名單。