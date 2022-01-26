互動地圖｜荃灣淪陷　葵涌邨疫情輻射擴散　逸葵映葵夏葵禁足

第五波疫情嚴峻，本港火頭處處。葵涌邨大爆發已錄得逾276宗確診及初步確診個案，全邨16座中有12座現發現個案。特首林鄭月娥昨（25日）宣布，因逸葵樓仍能發現新個案，須延長禁足令多兩天，至1月28日才解封，另外夏葵樓因發現超過10宗個案，昨起亦須圍封五天。



疫情更輻射擴散至鄰近大窩口邨，荃灣花園榮華閣現垂直傳播。荃灣區北面象山邨過渡性房屋地盤早前亦現群組感染。另外，九龍爆發新傳播鏈，黃大仙豪苑、鳯凰新邨新形像髮型屋傳播群組未遏止。



以下多幅地圖呈現本港疫情爆發點，最新圍封範圍及強制檢測地點。



1. 全港多處群組爆發

本港多區疫情擴散，葵涌邨大爆發恐已輻射蔓延至荃灣，多個屋邨、屋苑淪陷。九龍東爆新傳播鏈，繼黃大仙豪苑1座E座向爆垂直傳播，鳯凰新邨新形像髮型屋亦有個案。深水埗惠珍樓、土瓜灣鴻光街21至35號有住戶染疫須圍封。

2. 葵涌邨疫情輻射擴散至荃灣多個屋邨屋苑

至於葵涌邨的大爆發，至今錄得276宗確診及初步陽性個案，12幢大廈錄得個案，其中逸葵樓累計有184宗個案，映葵累計64宗，夏葵樓累計13宗，邨內其餘個案分布於雅葵樓、芊葵樓、春葵樓、翠葵樓、旭葵樓、曉葵樓、碧葵樓、綠葵樓、百葵樓，各有1至數宗。葵涌邨內的紀律部隊宿舍葵稪苑安葵閣錄源頭不明個案，疫情更蔓延至鄰近的大窩口邨富強樓及富德樓。

一街之隔的荃灣花園榮華閣爆發垂直傳播，居民須撤離。

同區的象山邨另有火頭，荃灣象山邨「前荃灣信義學校過渡性房屋項目地盤」亦現群組感染，早前已有三宗個案，加上房署一名於象山邨樂山樓地下辦公室工作的合約勞資關係主任確診，即象山邨至今累計有4宗個案。

3. 葵涌邨禁足、強檢範圍

葵涌邨映葵樓、映葵樓居民均須禁足五天強制檢測，分別直至本周（28日）及周四（27日）。曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓及芊葵樓早前亦已圍封強制檢測。夏葵樓昨（25日）起五天圍封強檢。

葵涌邨內共12幢大廈爆發疫情，佔全邨3/4。

4. 強制檢測地點遍及多區

個案遍及本港多處，令強制檢測地點大增（1月25日）。除了疫情嚴峻的葵涌、荃灣有多處食肆強制檢測外，黃大仙亦有多個地點上榜。