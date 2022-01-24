互動地圖｜葵涌邨大爆發輻射擴散至荃灣　九龍西傳播鏈未斷尾

第五波疫情嚴峻，本港火頭處處。葵涌邨大爆發已錄得逾170宗確診及初步確診個案，最新消息指今再增五幢大廈發現初步陽性個案，更輻射擴散至鄰近大窩口邨，已有兩幢大廈發現個案。同區荃灣象山邨過渡性房屋地盤亦現群組感染，另有一名該邨房屋署員工確診。此外九龍西多個地點傳播仍未遏止，仍持續有新個案。



以下多幅地圖呈現本港疫情爆發點，最新圍封範圍及強制檢測地點。



1. 全港多處群組爆發

本港多區疫情擴散，葵涌邨大爆發恐已輻射蔓延至荃灣多個屋邨，九龍西多地疫情持續，早前有源頭不明個案的長沙灣邨長欣樓再有患者，此外大窩口邨富德樓一名確診者就讀吉利徑美孚地利亞書院，或添九龍區內爆發風險。

2. 葵涌邨疫情輻射擴散至荃灣多條屋邨

至於葵涌邨的大爆發，至今錄得逾170宗確診及初步陽性個案，七幢大廈錄得個案，其中逸葵樓累計有126宗個案，映葵累計41宗，邨內其餘個案分布於雅葵樓、芊葵樓、春葵樓、旭葵樓、曉葵樓，各有一至兩宗，最新消息指今（24日）再增五幢有初步確診；疫情更蔓延至鄰近的大窩口邨富強樓及富德樓。

同區的象山邨另有火頭，荃灣象山邨「前荃灣信義學校過渡性房屋項目地盤」亦現群組感染，早前已有三宗個案，加上房署一名於象山邨樂山樓地下辦公室工作的合約勞資關係主任昨刀步確診，即象山邨至今累計有4宗個案。

3. 葵涌邨禁足、強檢範圍

葵涌邨映葵樓、映葵樓居民均須禁足五天強制檢測，分別直至本周三（26日）及周四（27日）。曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓及芊葵樓早前亦已圍封強制檢測，而鄰近的大窩口邨富強樓則於昨（23日）圍封，約1,150名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

葵涌邨再增五幢新發現初步確診個案，包括夏葵樓、翠葵樓、綠葵樓、碧葵樓及百葵樓，邨內共12幢大廈爆發疫情，佔全邨3/4。

4. 強制檢測地點遍及多區

個案遍及本港多處，令強制檢測地點大增。除了疫情嚴峻的葵涌、荃灣有多處食肆、學校須強制檢測外，多個政府部門辦事處包括北角海關總部大樓、新界福利辦事處、渠務署沙田、灣仔辦公室等都被納入公告。