互動地圖｜葵涌邨逸葵樓禁足令延兩天至1.28　夏葵樓今起圍封

第五波疫情嚴峻，本港火頭處處。葵涌邨大爆發已錄得逾210宗確診及初步確診個案，全邨16座中有12座現發現個案。特首林鄭月娥今（25日）宣布，因逸葵樓仍能發現新個案，須延長禁足令多兩天，至1月28日才解封，另外夏葵樓因發現超過10宗個案，今起亦須圍封五天。



疫情更輻射擴散至鄰近大窩口邨，有兩廈爆疫。同區荃灣象山邨過渡性房屋地盤亦現群組感染，一名該邨房屋署員工確診。九龍爆發新傳播鏈，黃大仙豪苑1座E座向懷疑有垂直傳播，九龍西再錄源頭不明個案，。



以下多幅地圖呈現本港疫情爆發點，最新圍封範圍及強制檢測地點。



1. 全港多處群組爆發

本港多區疫情擴散，葵涌邨大爆發恐已輻射蔓延至荃灣多個屋邨，九龍東爆新傳播鏈，黃大仙豪苑1座E座向懷疑有垂直傳播，住在E室26歲男子初步確診，12月初曾在旺角通菜街I Love Rabbit購買倉鼠，並非當局所指的12月22日後購買的受影響批次。大廈另外兩個確診者，都驗出L452R及T478K，即大可能帶Delta病毒。深水埗慶豐大廈出現源頭不明的個案，昨（24日）須圍封強檢。

2. 葵涌邨疫情輻射擴散至荃灣多條屋邨

至於葵涌邨的大爆發，至今錄得逾210宗確診及初步陽性個案，12幢大廈錄得個案，其中逸葵樓累計有153宗個案，映葵累計74宗，邨內其餘個案分布於雅葵樓、芊葵樓、春葵樓、翠葵樓、旭葵樓、曉葵樓、碧葵樓、綠葵樓、百葵樓、夏葵樓，各有1至數宗疫情更蔓延至鄰近的大窩口邨富強樓及富德樓。

同區的象山邨另有火頭，荃灣象山邨「前荃灣信義學校過渡性房屋項目地盤」亦現群組感染，早前已有三宗個案，加上房署一名於象山邨樂山樓地下辦公室工作的合約勞資關係主任初步確診，即象山邨至今累計有4宗個案。

3. 葵涌邨禁足、強檢範圍

葵涌邨映葵樓、映葵樓居民均須禁足五天強制檢測，分別直至本周三（26日）及周四（27日）。曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓及芊葵樓早前亦已圍封強制檢測，夏葵樓昨（24日）須圍封強檢，暫發現五個初步陽性樣本。而鄰近的大窩口邨富德樓亦於昨圍封，約1,695名居民接受檢測，發現一宗初步陽性檢測個案。

葵涌邨再增五幢新發現初步確診個案，包括夏葵樓、翠葵樓、綠葵樓、碧葵樓及百葵樓，邨內共12幢大廈爆發疫情，佔全邨3/4。

4. 強制檢測地點遍及多區

個案遍及本港多處，令強制檢測地點大增（1月24日）。除了疫情嚴峻的葵涌、荃灣有多處食肆、學校須強制檢測外，多個政府部門辦事處包括北角海關總部大樓、新界福利辦事處、渠務署沙田、灣仔辦公室等都被納入公告。