1.25美股收市｜道指高低位波幅逾1000點　科技股受壓納指跌超2%！

美股於1月25日再次坐過山車！三大指數與前一日（24日）一樣，開市後尋底，道指一度大跌逾點800，納指亦曾跌逾3%，其後三大指數回升，道指更曾倒升超過200點，但尾市乏力最後微跌66點。相對下近期港股表現明顯較優，而且收復24,000點大關。以下為美股三大指數及港股恒生指數於上一個交易日的表現：



美股三大指數及恒生指數表現 ▼ ▼ ▼

美股踏入2022年後走勢明顯轉差，香港股市的恒生指數更跑嬴多地股市。美股三大指數由年初至今都呈跌勢，其中科技股為主的納指跌超一成，是重災區，相反恒生指數由年初至今已經上升約半成。

美股三大指數及恒生指數由年初至今表現 ▼ ▼ ▼

除了股市之外，近年不少人都有投資加密貨幣，如比特幣（Bitcoin）及以太幣（Ethereum）。加密貨幣市場進入2022年後走勢一樣轉差，跌勢甚至比美股更急，比特幣及以太幣分別跌超兩成及三成。

兩大加密貨幣由年初至今表現 ▼ ▼ ▼