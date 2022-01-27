疫下迎虎年社交媒體氣喜洋洋　討論區負評不絕　分析民意兩極原因

農曆新年將至，近日疫情仍然嚴峻，社交距離措施持續，巿民將度過第三個疫情下的新年。《香港01》利用數據平台觀察網上情緒，發現社交媒體與討論區反應兩極。在社交媒體上關於過年的帖文一面倒向好，但在討論區卻是負評居多，到底網民如何看農曆新年？



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是次分析農曆新年一週前1月17日至24日與「過年」、「新年」等字眼相關的Facebook、Instagram及討論區帖文，合共涉及1.2萬則主帖及16萬則回帖，其中8成來自Facebook，其餘分別來自Instagram及討論區。

先睇討論區反應▼▼▼

在討論區，網民談及過年時負評不絕，負面情緒持續上升，至1月25日更有6成帖文是負面，正面帖文僅佔2成。涉及的熱門帖文均同時提及疫情和過年，大幅拋離其他討論；其次是提及過年和疫苗的帖文。

要注意的是，此處所有帖文均與「新年」相關，即同時有提及「新年」或「過年」等字眼，沒有計算部份疫情相關討論。

社交媒體反應▼▼▼

至於在Facebook和Instagram上，連續一週的帖文均是正面居多，曾一度多達8成，而負面情緒的帖文熱度一直維持3%至8%，相信與不同品牌、商場於社交媒體上大量推廣新年活動及產品有關，往往有明星協助宣傳而令帖文熱度急升。

例如社交媒體上最近一週熱度最高的帖文依次是新年貼圖製作教學、賀歲片《闔家辣》以及MIRROR成員姜濤的電子利是廣告。另外「拜年」是熱度最高的帖文主題，「利是」和「禮盒」的熱度亦與疫情相若。至於討論區，最多網民關注Omicron確診者和被圍封強檢過年的居民。