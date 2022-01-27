Omicron當感冒？研究揭死亡率高流感咁多！6後遺症隨時影響工作

【Omicron／死亡率／症狀／後遺症】Omicron新冠肺炎變種病毒肆虐全球，由於感染Omicron症狀如喉嚨痛、發燒等，與流感及普通感冒相似，部份甚至「無症狀」重症機率低，更有指可把Omicron當感冒情況看待。

究竟Omicron是否真的可當成普通感冒？根據美國疾病控制及預防中心（CDC）最新研究報告，Omicron雖然傳播力及染疫人數多，惟住院天數、似沒有Delta等前波高傳染力變異株來得嚴重，住院天數較短、重症較少，死亡率亦較低。不過，雖然Omicron死亡率較Delta低，但根據南韓研究，Omicron死亡率仍略高於流感死亡率，故絕不能掉以輕心。



Omicron新冠肺炎變種病毒令全球疫情升溫。（資料圖片）

根據美國疾病控制及預防中心（CDC）最新研究報告，Omicron侵襲下新冠肺炎確診數目急增，但重症率比去年冬天疫情高峰期低約29%，亦比Delta疫情低約26%。死亡率方面，研究指出去年12月19日至今年1月15日Omicron感染高峰期，平均每1000患者有9人死亡，死亡率達0.9%，同樣較上一個冬天高峰期（1.6%）及Delta高峰期（1.3%）低。

不過研究同時指出，Omicron變異株重症比例較低，或與疫苗覆蓋率較高、接種第三針人數，以及曾染疫患者有免疫防護力有關。

Omicron可當流感、普通感冒？



美國疾病控制及預防中心（CDC）最新研究報告未有比較Omicron與流感數據，惟根據韓聯社報道，韓國中央防疫對策本部數據顯示，國內Omicron染疫死亡率約0.16%，相當於Delta死亡率0.8%的五分之一，但仍高於流感死亡率的0.1%，故相比流感，Omicron明顯較高危。

新冠肺炎6後遺症勿忽視



定期更新感染Omicron常見症狀的英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」發現，Omicron患者每4人就有1人出現「腦霧」。「腦霧」屬於認知功能障礙，症狀如失憶、思維混亂、注意力難集中、頭暈和遺忘日常詞彙等，可能損害日後工作能力和日常自理能力，嚴重更可能變成「失智症」。

另外，中大醫學院研究分析106名新冠肺炎病人情況，發現高達76%新冠患者康復後6個月內出現至少一種症狀，最常見症狀包括疲倦（31%）、記憶力差（28%）、脫髮（21%）、焦慮（21%）和睡眠困難（21%）。

這些後遺症隨時影響日常生活，故實在不容忽視。

感染Omicron病毒最新20大症狀如下：

1）流鼻水

2）頭痛

3）疲勞

4）喉嚨痛

5）打噴嚏

6）持續咳嗽

7）聲音沙啞

8）其他

9）不尋常關節痛

10）發冷或顫抖

11）發燒

12）頭暈

13）眼睛痠痛

14）腦霧（Brain fog）

15）不尋常肌肉疼痛

16）嗅覺改變

17）食欲差

18）腺體腫脹

19）胸痛

20）耳痛

