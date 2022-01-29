迎虎年｜賀年糖果禮盒大減價　金沙、藍罐減至七折　即睇邊度最抵

農曆新年將至，不少人都會購買賀年糖果、禮盒送贈親朋。「01研數所」比較22款熱門賀年食品在多間超市的售價，發現有16款貨品已經減價，有曲奇禮盒減價逾50元，接近原價的六五折，部分超市售價更一減再減，另外多款朱古力禮盒亦減價達一至三成。不過，同一款貨品，不同超市價錢可相差近兩成。



即看各款貨品最新優惠價、哪間超市最抵，為辦年貨做好準備！



七成選定年貨減價 藍罐曲奇減50元

「01研數所」利用消費者委員會網上價格一覽通網站，比較22款賀年糖果、年貨食材於1月7日及28日售價，發現當中有16款貨品減價，比例超過七成。

當中丹麥藍罐牛油曲奇（908克）於其中一間超市，較1月上旬減價逾50元，最新售98元；於另一間超市亦減價43.5元，只售89元，相當於原價六五折。同牌子朱古力曲奇（750克）於其中間一超市的月初優惠價為79.9元，本周一減再減至售59.9元，於另一間超中亦較原價減價達35元至74元。

另外金莎朱古力系列亦減價一至三成，其中金沙32粒禮盒裝最平僅售89元（詳細價格可參考文末圖表）。

22款年貨售價平均減幅14.4%

至於減價幅度最大的是瑞士蓮牛奶軟心朱古力（14粒），較1月上旬減價超過四成，最低價僅售40.1元。而全部22款年貨（僅包括有兩周均有數據的貨品）平均減幅擴大至14.4%。

整體價格變動方面，將22款選定年貨的單價相加而成的「年貨指數」，1月7日價格為1,803.9元，價格連續四周下跌，至1月28日減至1,484.5元，較1月7日優惠近320元 。

同一年貨不同超市差價可達20元

值得注意的是，部分年貨於不同超市售價相差不小，例如武當Cadet波爾多紅酒（750毫升）於不同超市價格相差可超過26元，在不同地方購買丹麥藍罐朱古力曲奇（750克），價錢亦相差逾14元。

▼下圖詳列22款年貨於不同超市售價比較▼