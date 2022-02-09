居家檢疫大廈名單｜17住址遍全港　累計606人居家檢疫3情況可外出

【居家檢疫大廈名單／規定／居安抗疫】本港新冠肺炎確診個案急增，檢疫設施供應緊張，政府啟用「居安抗疫」計劃，密切接觸者及次密切接觸者分別改為14天及4天家居檢疫。截至昨日（2月8日）中午，衛生防護中心已向38名受檢人士發出家居檢疫令，密切接觸者和密切接觸者的同住家人分別有19人，共涉及17個住址，遍布港九新界。而衛生署今午（2月9日）於記者會透露，累計有606人家居檢疫。



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居家檢疫大廈名單（2月8日公布）▼▼▼

家居檢疫規定，每天要做什麼？

根據政府指引，「居安抗疫」人士須留在居所中，並佩戴電子手環，而居家檢疫期間，每天要量度體溫2次，並須在檢疫期内指定日子自行進行快速抗原檢測，並在讀取測試結果後立即拍照以保留檢測結果；接受14天家居檢疫人士，亦須在檢疫期第12天於社區檢測中心進行核酸檢測，並保存載有檢測結果的電話短訊通知。

根據政府指引，「居安抗疫」人士須留在居所中，並佩戴電子手環。（資料圖片）

居家檢疫人士應將相關健康監測資料及檢測結果，記錄於「家居檢疫人士醫學監測表」，供衞生防護中心人員不定期查核。

僅3情況可外出

根據指引，除了棄置垃圾、前往社區檢測中心接受採樣，或經由衞生署允許的指定活動外，必須逗留在該單位內，並關上該單位大門。

如要棄置垃圾，可於進行快速抗原測試並獲得陰性結果當日，短暫離開住址到同一樓層垃圾收集處棄置垃圾，過程中須佩戴一個緊貼面部的外科口罩；離開單位前，應先將垃圾妥善包紮好，消毒雙手及在離開單位後立即關上大門，並盡快返回單位內及消毒雙手。

家居檢疫期間不適該怎麽辦？

如發燒38度或以上，或有其他較嚴重徵狀包括氣促、心悸及心胸痛，可能染上新冠病毒，須即時致電「居安抗疫」計劃熱線1833 019（2月10日啟用）報告身體狀況，經評估後安排送院處理；如遇上緊急情況，請致電999。

若如快速抗原檢測結果呈陽性，亦須致電「居安抗疫」計劃熱線報告，可能會被安排送院治療。

各區民政事務處熱線：

家居檢疫人士如何安排日常生活所需？

家居檢疫人士需自行安排基本日常用品和食物，若無法自行安排基本日常生活所需，可致電「居安抗疫」計劃熱線。

家人、親友可否進入單位？

其他人士，包括朋友、親友或非同住人士，都不可進入該單位。