疫情大爆發　中央支援、檢測網上熱度急升　網民最新關注一措施

近日確診數字屢創新高，政府擬推全民檢測、醫療系統超負荷、染疫幼童離世個案等消息於網絡極速傳播，究竟網民對各消息有何反應？網民最關注甚麼？以下分析2月首兩週疫情相關的網上反應。



此文章分析由源大數據xMiner平台提供技術及數據支援



是次分析2月1日至2月16日與本港疫情相關的網絡反應，來自Facebook、Instagram及討論區的帖文，合共1.8萬則主帖及35萬則回帖。

數據反映網絡熱度隨確診數字大幅增加時上升，例如確診破600、1000、2000宗等水平當日的關注度隨即急升，其後回落。2月16日逾4000人確診，網絡熱度創新高。另外，政府於2月8日宣布收緊防疫措施及擴大「疫苗通行證」相關場所當日的關注度亦上升。

比較2月首兩週網絡熱度，整體網民最關注「確診個案」、「疫苗」，包括疫苗接種及疫苗行證，以及「檢測」。而本週「中央」的相關帖文熱度較大幅度上升，主要源於政府官員於上周六（12日）赴深圳與國家衛健委等商討對策，以及國家主席習近平於周三（16日）首次公開指示特區政府要盡快穩控疫情。

就各項措施比較，網民過往兩週對中央支援的反應正負面各佔一半，直至2月16日因特首及政黨發帖致正面帖文急升。而檢測及疫苗相關的帖文則負面居多，自行檢測的帖文數量較前者少，但主要屬正面。

網絡上熱度最高的帖文是關於接種疫苗，網民關注點不一，部分提及疫苗有助減低感染後出現重症，以及近日調低疫苗接種年齡，亦有部分網民關注接種疫苗的副作用，特別是較年長人士。

此外，近日有消息指政府正研究全民強檢方案，與上週傳出「封城」消息一樣，網民關注度急升。但由於帖文數量較少，暫未能分析網民正負評價。現時政府未有宣布將進行任何全民檢測、封城或禁足措施。