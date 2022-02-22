疫情｜15款市面快速測試套裝價錢、準確度比併　呢幾款屬政府認可

【快速測試 / 快速檢測 / 自我檢測】本港疫情嚴峻，確診人數幾何級上升，不少巿民購買快速檢測包自行檢測自保。現時巿面上有多種品牌檢測包，部份有政府、歐盟、美國食品及藥物管理局等認可，究竟各款檢測能力有幾多？以下比較5款政府派發或衞生署認可的快速檢測包，以及巿面上其他同類產品。



現時政府向「居安抗疫」人士派發的快速抗原測試包有3款，連計2款衞生署「醫療儀器行政管理制度」表列可供巿民自行使用的檢測劑，合共有5款，價錢由75元至125元不等。

世界衞生組織建議測試的靈敏度（sensitivity）最少達80%，特異度（specificity）達97%，政府派發及衞生署認可的檢測包全部均達世衞水平，其中華大基因的檢測包各項表現較平均，其次是美國雅培製藥檢測包。

要注意的是，以上提及為華大基因（BGI）聯同深圳亞輝龍（YHLO）推出的「新冠病毒快速抗原檢測試劑盒」，由於早前曾發生貼錯標籤事件，零售點產品錯將深圳亞輝龍自家出產檢測包加上華大基因標籤，更涉及大型連鎖店，正確檢測試劑盒應印上字眼「BGI X YHLO 」。

除了以上5款外，現時巿面上有超過10款新冠肺炎病毒檢測包，主要受內地、歐盟、美國食品及藥物管理局等監管機構認可，採樣方法分為鼻腔、口咽拭子或採血針採血，巿民亦可視乎個人需要選購。

快速抗原測試只可作參考用途，不能代替核酸測試。若一般巿民快速測試呈陽性，嚴重徵狀請致電999熱線以安排救護車入院，輕微徵狀者則透過電話預約到7間指定診所接受診症，或聯絡醫院管理局電話熱線查詢建議。