預算案2022｜退稅1萬元租金免稅　即用01計稅機　計計你慳幾多

【財政預算案2022】新一份《財政預算案》今日（23日）出爐。疫情嚴峻，財爺今年繼續推出多項紓困措施，包括派發每人10,000元的電子消費券，以及百分百寬減2021/22年度的薪俸稅和個人入息課稅，上限1萬元，另會寬減2022/23年物業差餉，首兩季以1500元為上限，之後兩季以1000元上限等。



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第五波疫情嚴峻，新一份《財政預算案》繼續「派糖」，包括派發每人10,000元的電子消費券，在4月份先向超過630萬名已成功登記的市民發放5,000元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券一同於年中分批發放。

稅項寬減方面，將百分百寬減2021/22年度的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，預計全港210萬名納稅人受惠，多項民生紓困措施包括：

1. 寬減2021/22年的100%薪俸稅及個人入息課稅， 上限1萬元；

2. 寬減2022/23年物業差餉，首兩季以1500元上限，之後兩季以1000元上限；

3. 政府亦會向每個合資格電力住戶，提供1000元電費補貼；

4. 向綜援戶發放等同半個月資助金額的津貼，在職家庭津貼會作相若安排；

5. 交通津貼的門檻由今年5月至10月，由400元降至200元，提供最多三分之一補貼，每月500元為上限。

6. 2022/23課稅年度新設立住宅租金開支扣稅，減輕租住負擔，每個課稅年度扣除10萬元，預期今年第二季提交立法會等。

01計稅機操作指南：

首先選擇「單身」或是「已婚」，再按指示輸入「課稅年度收入」、「課稅年度強積金供款」、「個人進修開支」、「認可慈善捐款」、「居所貸款利息」、「僱主提供的房屋津貼」、以及「支出及開支（必須為產生該評稅入息而招致的所有支出及開支）」金額，再在下方揀選「自願醫保保單保費」和「家庭部份」等資料（如沒有可不理會），最後點擊「計吓要交幾多稅！」按鍵，就會自動計算出你要繳交多少稅金，以及退稅多少。

